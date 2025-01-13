الأمطار تنعش شواطئ ومتنزهات جازان

الأمطار تنعش شواطئ ومتنزهات جازان
التاريخ
1/13/2025 2:20:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أسهمت الأمطار التى هطلت، أول من أمس، على منطقة جازان في تحسن الأجواء الربيعية، ودفعت الأهالي إلى الخروج للمماشي والحدائق والشواطئ البحرية لقضاء أوقات ماتعة على ضوء القمر ومزاولة رياضة
المشي ولعب الورق والصيد وغيرها من الأمور الترفيهية والألعاب المختلفة. كما غطت سحب الضباب الكثيف محافظات القطاع الجبلي في المنطقة.
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