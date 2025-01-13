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الأمطار تنعش شواطئ ومتنزهات جازان

1/13/2025 2:20:36 PM

(MENAFN- Al Watan) أسهمت الأمطار التى هطلت، أول من أمس، على منطقة جازان في تحسن الأجواء الربيعية، ودفعت الأهالي إلى الخروج للمماشي والحدائق والشواطئ البحرية لقضاء أوقات ماتعة على ضوء القمر ومزاولة رياضة المشي ولعب الورق والصيد وغيرها من الأمور الترفيهية والألعاب المختلفة. كما غطت سحب الضباب الكثيف محافظات القطاع الجبلي في المنطقة.

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