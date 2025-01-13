MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غسيل المعدة هو إجراء طبي يُستخدم لتفريغ محتويات المعدة في حالات الطوارئ التي تستدعي إزالة مادة سامة أو ضارة ابتلعها الشخص. يتم ذلك عن طريق إدخال أنبوب عبر الفم إلى المعدة، ثم ضخ الماء أو محلول ملحي وسحبه مرة أخرى.



متى يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟

يتم اللجوء إلى غسيل المعدة في الحالات التالية:

- ابتلاع مواد سامة مثل الأدوية بجرعات زائدة، المواد الكيميائية، أو السامة.

- تناول مواد ضارة مثل الأحماض أو القلويات القوية.

- ابتلاع كميات كبيرة من الأدوية حتى لو كانت أدوية معتادة.

- قبل بعض العمليات الجراحية على الجهاز الهضمي العلوي لتقليل خطر الالتهابات.

- في حالات التسمم الغذائي الشديد.



متى لا يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟

يُمنع إجراء غسيل المعدة في الحالات التالية:

- ابتلاع مواد مثل البنزين أو الكيروسين حيث يتسبب الغسيل في انتقال المواد إلى الرئتين.

- ابتلاع الأحماض القوية لأن الغسيل قد يزيد من الأذى في المريء والمعدة.

- فقدان الوعي لدى الشخص، حيث يصعب تنفيذ الإجراء بأمان.

- وجود انسداد في المريء أو المعدة مما قد يزيد من تفاقم المشكلة.



مخاطر غسيل المعدة:

رغم فوائده، قد يسبب غسيل المعدة بعض المضاعفات مثل:

- القيء الشديد مما قد يؤدي إلى جفاف الجسم.

-التهاب الحلق والمريء.

-تمزق المريء في حالات نادرة.

-الاختناق إذا دخل السائل المستخدم في الغسيل إلى الرئتين.



في حالات التسمم أو التسمم الغذائي، يُعتبر غسيل المعدة إجراءً مهمًا ولكن يجب القيام به تحت إشراف طبي.

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