نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم، بمناسبة تسلم جلالته وسام القائد الذي يُعد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يمنحها العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديرًا وعرفانًا لجهود جلالته الرائدة في خدمة القضايا العربية ومساعيه الخيّرة في دعم العمل العربي المشترك، مشيداً المجلس بدور جلالته في تعزيز التضامن العربي ودعم كافة المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية بما يحقق مصالح أبنائها.

بعدها أكد المجلس على أهمية زيارة الدولة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى سلطنة عمان الشقيقة، وبالمباحثات التي سيجريها جلالته مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، مشيداً المجلس بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتقدم في سائر المجالات.

ثم أشار المجلس إلى ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ومساندة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أسهمت في تحقيق المنجزات الرياضية البحرينية إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى المكافأة التقديرية التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى منتخب البحرين الوطني لكرة القدم بمناسبة تتويجه ببطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين للمرة الثانية في تاريخ الكرة البحرينية، وكذلك المكافآت التقديرية التي قدمها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بما يعكس الحرص والاهتمام المستمر بدعم وتحفيز أبناء الوطن الذين يواصلون تحقيق الإنجازات والنجاحات الرياضية المتوالية على كافة الصعد، معرباً المجلس عن شكره وتقديره للشركات والمؤسسات الخاصة التي بادرت بتقديم مكافآت تقديرية للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وبناءً على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق لتسجيل المخالفين من منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) الذين تم وقف صرف معاشاتهم التقاعدية، ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل ودراسة إمكانية استفادتهم من خدمات الدعم التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد التأكد من استيفائهم للشروط والأنظمة الخاصة بذلك.

ثم أكد المجلس على ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وتقدم في مختلف المجالات ومنها ريادة الأعمال، لافتاً إلى أهمية المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمشاركة عربية ودولية واسعة.

بعد ذلك أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الحكومي النيابي المشترك، الذي عقد مؤخراً، لإطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكداً المجلس الحرص على ترسيخ التكامل والتشاور كمبادئ تحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز آفاق التنسيق لتنفيذ المراحل المتبقية من برنامج الحكومة للسنوات (2023 - 2026) بما يحقق صالح الوطن وتطلعات أبنائه.

ثم أكد المجلس اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وضمان مواكبتها للتطور العمراني والنمو الاقتصادي ومنها افتتاح شارع المحرق الدائري الذي افتتحه نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء، شاكراً لوزارة الأشغال ما تبذله من جهود في هذا الجانب، كما أشار المجلس إلى أهمية مشروع أماكن – بيرلز ضمن أعمال المرحلة الثانية لمشروع سعادة بمحافظة المحرق، لافتاً إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية ومشاريع البنية التحتية.

بعد ذلك رحب المجلس بحصول محافظة العاصمة على شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية "محافظة صحية" كأول محافظة في إقليم شرق المتوسط، والذي يعكس التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

بعدها أشار المجلس، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يُصادف 14 يناير من كل عام إلى الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات الدبلوماسية أسهمت في تعزيز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية ورفدت المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بعد ذلك هنأ المجلس فخامة الرئيس العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية الشقيقة وأدائه اليمين الدستورية، متمنياً له التوفيق في مهامه الرئاسية لما فيه خير وتقدم لبنان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.

ثم أعرب المجلس عن أصدق تعازيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ضحايا حرائق الغابات المأساوية التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق تعازيه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي البلاد، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.



ثم وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول عقود العمل في القطاع الخاص ومقترحات تطويرها.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم حول تنظيم الإعلانات.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار حول حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، ومشروع قرار بشأن تنظيم ترخيص "الصياد البحريني" وضوابط عدد الصيادين البحرينيين على ظهر السفينة.

4. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول مؤشرات سوق العمل للعام 2024، والتي أظهرت استفادة 27,147 مواطناً من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها والذي يمثل 136% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً، موجّهاً المجلس في هذا الصدد الشكر والتقدير لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمت في توظيف البحرينيين خلال العام 2024، فيما أظهر التقرير كذلك تدريب 19,859 مواطناً خلال العام 2024 والذي يمثل 199% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني.

بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بمايلي:

1. الزيارة الرسمية التي قام بها بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة وزير الخارجية إلى الجمهورية العربية السورية.

2. نتائج المشاركة في اجتماع وزاري موسع بشأن سوريا.

3. نتائج استضافة مملكة البحرين للزيارة الميدانية الخليجية لمسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني من دول مجلس التعاون للاطلاع على تجارب وخبرات مملكة البحرين في التعليم الفني والمهني.

4. نتائج المشاركة في المؤتمر الـ 14 لوزراء التربية والتعليم العرب