نمو الصادرات الصينية بنحو 11% في ديسمبر متجاوزة التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) زادت الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر، مع تحول الواردات للارتفاع خلافاً للتقديرات، ما يشير إلى زيادة حركة التبادل التجاري مع ثاني أكبر اقتصادات العالم في ظل مخاطر شن واشنطن حرباً تجارية على بكين.

أظهرت بيانات صدرت اليوم الإثنين عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 10.7% على أساس سنوي في ديسمبر.

موضوعاتالتجارة الخارجية للصين ترتفع لمستوى قياسي خلال 2024 انخفاض الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد الديون السيادية رهانات صعود سعر برنت تقفز قبل عقوبات النفط الروسي الجديدة

يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها 7.3% فقط، وزيادتها 6.7% في نوفمبر و12.7% في أكتوبر، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

وورد في البيانات أن الواردات الصينية زادت 1% خلال نفس الفترة خلافاً لتوقعات انخفاضها 1.5%، ومقارنة بتراجعها 3.9% و2.3% في الشهرين السابقين على الترتيب.

ونتيجة لذلك، زاد فائض الميزان التجاري الصيني إلى 104.8 مليار دولار من 97.4 مليار دولار في نوفمبر، حسبما ورد في البيانات.

وأوضح مسؤولو الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي الصادرات المقومة باليوان على مدار عام 2024 ارتفع 7.1% على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 0.6% فقط في 2023.

وبلغ معدل النمو السنوي للواردات 2.3% بعد انكماشها 0.3% في عام 2023، وقال متحدث باسم إدارة الجمارك إن هناك متسعًا لمزيد من الزيادة في الواردات خلال العام الجاري.

أشارت البيانات إلى نمو الصادرات الصينية لغالبية الأسواق، وبلغت وتيرة الزيادة 10% أو أكثر في حالة رابطة الدول الآسيوية والولايات المتحدة.

إذ ارتفعت صادرات بكين إلى واشنطن 18.9% على أساس سنوي في ديسمبر من 15.6% في نوفمبر، بينما زادت الواردات الصينية من الولايات المتحدة 2.6% الشهر الماضي.

يأتي ذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” للسلطة في العشرين من يناير الجاري، بعدما هدد مراراً بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بزعم حماية الصناعات المحلية من المنافسة، واتهامه بكين بالاضطلاع في تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية لبلاده.