الكهرباء تبحث مع الأوروبى لإعادة الإعمار تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث محمود عصمت الكهرباء والطاقة المتجددة، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تعزيز التعاون فى عدد من الملفات المشتركة.

وشملت المناقشات، مستجدات مشروع قياسات الرياح فى العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء، ومستجدات تنفيذ مشروع“نوفى”، ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة، والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، واستراتيجية مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.

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وأكد وزير الكهرباء، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل، والتوسع فى 'قامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى الانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال، والاستعانة بخبراته فى إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة.

وقال إن مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة، ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.