الكهرباء تبحث مع الأوروبى لإعادة الإعمار تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث محمود عصمت وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تعزيز التعاون فى عدد من الملفات المشتركة.
وشملت المناقشات، مستجدات مشروع قياسات الرياح فى العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء، ومستجدات تنفيذ مشروع“نوفى”، ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة، والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، واستراتيجية مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.
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وأكد وزير الكهرباء، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل، والتوسع فى 'قامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى الانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال، والاستعانة بخبراته فى إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
وقال إن مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة، ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.
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