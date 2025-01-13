سيدة بريطانية تحتفظ بـ 24 ديكا وتثير الجدل بسبب الضوضاء المستمرة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في قرية ريزولفين الصغيرة في جنوب ويلز، تعيش لوسيا لورانس (50 عامًا) في منزل يحتوي على 28 ديكًا وأكثر من 100 دجاجة، في مشهد فريد أثار انتباه الجيران وأدى إلى شكاوى بسبب الأصوات المزعجة لهذه الطيور. ورغم محاولاتها العديدة لتخفيف الضوضاء، مثل تركيب عزل صوتي، استمرت الشكاوى من الجيران، ما دفع السلطات لمصادرة عدد من الديوك ونقلها إلى مركز إنقاذ.
تقول لوسيا، التي تنفق آلاف الجنيهات سنويًا على العناية بطيورها، إنها تفضل التضحية باحتياجاتها الشخصية بدلاً من رؤية طيورها دون رعاية. ورغم العقبات اليومية، ما زالت تتمسك بحبها لهذه الطيور، وتستعد الآن للانتقال إلى مكان أكثر هدوءًا بعيدًا عن الجيران للمضي قدماً في حياة جديدة مع ديوكها.
العين الاخبارية
MENAFN13012025000208011052ID1109083351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.