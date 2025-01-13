سيدة بريطانية تحتفظ بـ 24 ديكا وتثير الجدل بسبب الضوضاء المستمرة - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في قرية ريزولفين الصغيرة في جنوب ويلز، تعيش لوسيا لورانس (50 عامًا) في منزل يحتوي على 28 ديكًا وأكثر من 100 دجاجة، في مشهد فريد أثار انتباه الجيران وأدى إلى شكاوى بسبب الأصوات المزعجة لهذه الطيور. ورغم محاولاتها العديدة لتخفيف الضوضاء، مثل تركيب عزل صوتي، استمرت الشكاوى من الجيران، ما دفع السلطات لمصادرة عدد من الديوك ونقلها إلى مركز إنقاذ.



تقول لوسيا، التي تنفق آلاف الجنيهات سنويًا على العناية بطيورها، إنها تفضل التضحية باحتياجاتها الشخصية بدلاً من رؤية طيورها دون رعاية. ورغم العقبات اليومية، ما زالت تتمسك بحبها لهذه الطيور، وتستعد الآن للانتقال إلى مكان أكثر هدوءًا بعيدًا عن الجيران للمضي قدماً في حياة جديدة مع ديوكها.

















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