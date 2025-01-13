محافظ نابلس يتفقد مخيم العين عقب اقتحام قوات الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN -
تفقد محافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الاثنين، مخيم العين عقب اقتحام قوات الاحتلال له، ما أسفر عن اعتقالات عدة وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.
والتقى دغلس بأهالي المخيم، واستمع إلى شهاداتهم حول ما جرى، إذ عبر الأهالي عن معاناتهم جراء الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من ققوات الاحتلال.
وأكد دغلس أن المخيم، كباقي مناطق المحافظة، يتعرض لاستهداف ممنهج يطال ممتلكات المواطنين ويهدف إلى ترويع الأطفال والنساء، مشددا على أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر عزيمة الشعب الفلسطيني وصموده.
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