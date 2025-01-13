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محافظ نابلس يتفقد مخيم العين عقب اقتحام قوات الاحتلال

1/13/2025 5:06:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN -
تفقد محافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الاثنين، مخيم العين عقب اقتحام قوات الاحتلال له، ما أسفر عن اعتقالات عدة وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

والتقى دغلس بأهالي المخيم، واستمع إلى شهاداتهم حول ما جرى، إذ عبر الأهالي عن معاناتهم جراء الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من ققوات الاحتلال.

وأكد دغلس أن المخيم، كباقي مناطق المحافظة، يتعرض لاستهداف ممنهج يطال ممتلكات المواطنين ويهدف إلى ترويع الأطفال والنساء، مشددا على أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر عزيمة الشعب الفلسطيني وصموده.

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