مجلس النواب يصوت على تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

مجلس النواب يصوت على تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية
التاريخ
1/13/2025 5:06:09 AM
(MENAFN
- Amman Net) أحال مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمناقشته ووضع التوصيات بشأنه.
جاء ذلك بعد مناقشة التقرير تحت قبة البرلمان
اليوم الإثنين، إذ صوت المجلس بالاغلبية على إحالة التقرير إلى اللجنة المالية.
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