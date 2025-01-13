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مجلس النواب يصوت على تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

1/13/2025 5:06:09 AM
(MENAFN- Amman Net) أحال مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمناقشته ووضع التوصيات بشأنه.
جاء ذلك بعد مناقشة التقرير تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، إذ صوت المجلس بالاغلبية على إحالة التقرير إلى اللجنة المالية.

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