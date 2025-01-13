1500 سائح روسي زاروا كوريا الشمالية في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت حكومة منطقة بريموريه الروسية أن نحو 1500 سائح روسي زاروا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 2024 عبر بريموريه.جاء ذلك وفقا لتقرير حكومة منطقة بريموريه الذي نشرته وكالات الأنباء، حيث تابع التقرير: "سافر نحو 1500 سائح من روسيا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر بريموريه في عام 2024، من بينهم 300 اختاروا السفر بالسكك الحديدية".



ويشار إلى أن ما يقرب من 70% من السياح الذين زاروا كوريا الشمالية هم من سكان مناطق روسية أخرى سوى بريموريه، حيث نقلت الصحيفة عن رئيسة شركة "فوستوك إنتور" في بريموريه إينا موخينا قولها إن معظم السياح "أقاموا في فلاديفوستوك قبل رحلتهم إلى جمهورية كوريا الشمالية، وحجزوا الفنادق ونقلوا إلى المطار".

وأضافت أن هناك بالفعل بعض الأشخاص على استعداد لزيارة كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 2025. حيث يستعد 100 شخص للسفر إلى الجمهورية خلال عطلة الربيع، حيث تقام الفعاليات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات الموسيقية.

RT