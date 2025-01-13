1500 سائح روسي زاروا كوريا الشمالية في 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت حكومة منطقة بريموريه الروسية أن نحو 1500 سائح روسي زاروا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 2024 عبر بريموريه.
جاء ذلك وفقا لتقرير حكومة منطقة بريموريه الذي نشرته وكالات الأنباء، حيث تابع التقرير: "سافر نحو 1500 سائح من روسيا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر بريموريه في عام 2024، من بينهم 300 اختاروا السفر بالسكك الحديدية".
ويشار إلى أن ما يقرب من 70% من السياح الذين زاروا كوريا الشمالية هم من سكان مناطق روسية أخرى سوى بريموريه، حيث نقلت الصحيفة عن رئيسة شركة "فوستوك إنتور" في بريموريه إينا موخينا قولها إن معظم السياح "أقاموا في فلاديفوستوك قبل رحلتهم إلى جمهورية كوريا الشمالية، وحجزوا الفنادق ونقلوا إلى المطار".
وأضافت أن هناك بالفعل بعض الأشخاص على استعداد لزيارة كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 2025. حيث يستعد 100 شخص للسفر إلى الجمهورية خلال عطلة الربيع، حيث تقام الفعاليات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات الموسيقية.
RT
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