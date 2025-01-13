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الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة

1/13/2025 3:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، إن قواتنا المسلحة - الجيش العربي تستكمل واجب الضمير تجاه اخوتنا في قطاع غزة على طريق الحق الذي يسير عليه جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف الصفدي في كلمته بداية جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن أيادي العطاء في جيشنا الباسل تقدم العون والإسناد للأشقاء حيث وصلت نهاية الأسبوع الماضي طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 5 لأداء واجبها الإنساني والطبي وللتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع معبراً عن فخر واعتزاز الشعب الأردني بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذه الجهود العظيمة.









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