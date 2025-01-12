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رغم رفض تعديل اشتراطات التعاقد مع الأجانبالشوريون يتمسكون بأولوية التوظيف للمواطن البحريني

1/12/2025 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروعا‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬والمعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أجمع‭ ‬الشوريون‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬

وبرر‭ ‬الشوريون‭ ‬رفضهم‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬مرره‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بأن‭ ‬المشروع‭ ‬مطبق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬تقييد‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بوضع‭ ‬اشتراطات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأجانب،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المرشح‭ ‬البحريني‭ ‬المستوفي‭ ‬لشروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تجديد‭ ‬التعاقد،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الساري‭ ‬يحدد‭ ‬هذه‭ ‬الضوابط‭.‬

وشدد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬أولوية‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحريني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتسلم‭ ‬البحريني‭ ‬الوظيفة‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يطبق‭ ‬ذلك‭ ‬بكل‭ ‬حزم‭ ‬وإصرار

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬متفق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الهدف،‭ ‬والأمر‭ ‬متحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الأحكام‭ ‬العامة‭ ‬والجوهرية،‭ ‬فيما‭ ‬تترك‭ ‬النصوص‭ ‬الإجرائية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬أداة‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬نفسه‭ ‬وهي‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الماجستير‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والضوابط‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬أداة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬القانون‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أجرى‭ ‬3‭ ‬تعديلات‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬وهو‭ ‬اشتراط‭ ‬الماجستير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اشتراط‭ ‬التوظيف‭ ‬سنتين‭ ‬والتدريب‭ ‬وهذا‭ ‬متضمن‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الساري،‭ ‬أما‭ ‬اشتراط‭ ‬الماجستير‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬طبيعة‭ ‬تخصصية‭ ‬تقتضي‭ ‬شهادة‭ ‬احترافية‭ ‬أو‭ ‬مهنية‭ ‬وليس‭ ‬الماجستير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاشتراط‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهامها‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭.‬

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