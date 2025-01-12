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أمر ملكي بمنح اللواء بسام المعراج رئيس جهاز المخابرات الوطني وسام البـحـريـن

1/12/2025 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ ‬57‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بمنح‭ ‬اللواء‭ ‬بسام‭ ‬محمد‭ ‬خميس‭ ‬المعراج‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬وسام‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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