أمر ملكي بمنح اللواء بسام المعراج رئيس جهاز المخابرات الوطني وسام البـحـريـن

أمر ملكي بمنح اللواء بسام المعراج رئيس جهاز المخابرات الوطني وسام البـحـريـن
التاريخ
1/12/2025 7:11:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم 57 لسنة 2024 بمنح اللواء بسام محمد خميس المعراج رئيس جهاز المخابرات الوطني وسام البحرين من الدرجة الأولى.
جاء ذلك في الأمر الملكي المنشور في الجريدة الرسمية.
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