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رئيس مجلس النواب: دعم تطوير التعاون البرلماني مع العراق

1/12/2025 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ومعربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬ورعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مشيرا‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بالدكتور‭ ‬إحسان‭ ‬علاوي‭ ‬الدليمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬المشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التطوير،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬إحسان‭ ‬علاوي‭ ‬الدليمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬ونماء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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