رئيس مجلس النواب: دعم تطوير التعاون البرلماني مع العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق الشقيقة، ومعربا عن اعتزازه بمستويات التعاون في كل المجالات والقطاعات، في ظل حرص ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيرا خلال لقائه أمس الأحد، بالدكتور إحسان علاوي الدليمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق المعتمد لدى مملكة البحرين، إلى السعي المشترك لتعزيز مسارات التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، والدفع بها نحو مجالات أوسع من التطوير، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أشاد الدكتور إحسان علاوي الدليمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق، بما تشهده المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين من تقدم وتطور ونماء، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، بما من شأنه أن يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
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