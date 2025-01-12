رئيس مجلس النواب: دعم تطوير التعاون البرلماني مع العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مشيرا‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بالدكتور‭ ‬إحسان‭ ‬علاوي‭ ‬الدليمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬المشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التطوير،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬إحسان‭ ‬علاوي‭ ‬الدليمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬ونماء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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