وزيرة التنمية المستدامة تشيد بعمق العلاقات بين البحرين وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين بحضور ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية.
في مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بسفير دولة قطر الشقيقة، مشيدةً بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدة أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى الجوانب والمجالات ولا سيما الجوانب المتعلقة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بما يحقق التطلعات المشتركة.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدفع بها
نحو
آفاق
أرحب.
كلمات دالة
MENAFN12012025000055011008ID1109081798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.