وزيرة التنمية المستدامة تشيد بعمق العلاقات بين البحرين وقطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحبت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بسفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الجوانب‭ ‬والمجالات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والدفع‭ ‬بها

نحو

آفاق

أرحب‭.‬

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