إلياسي: لا يمكنني رفض عرض الهلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عبر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬أعرق‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أواجه‭ ‬ظروفا‭ ‬خاصة‭ ‬منعتني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عروض‭ ‬عديدة‭ ‬قدمت‭ ‬لي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الرد‭ ‬ب‭ (‬لا‭) ‬على‭ ‬عرض‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬بأنه‭ ‬يتطلع‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬صفقة‭ ‬ناجحة‭ ‬لنادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬ليؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سأقاتل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النادي،‭ ‬لمساعدته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬لعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحتني‭ ‬إياها‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

وثمن‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬له‭ ‬ولكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬لتمكين‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الاحتراف‭ ‬خارجيا‭. ‬وقدم‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمدربه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬الرياضي‭ ‬محمد‭ ‬صبري‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاقد،‭ ‬وكذلك‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬الاحترافية‭ ‬الجديدة‭.‬