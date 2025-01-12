إلياسي: لا يمكنني رفض عرض الهلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عبر لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة إلياس الياسي عن اعتزازه بتمثيل نادي الهلال السعودي أعرق الأندية السعودية والآسيوية، مضيفا «أواجه ظروفا خاصة منعتني من قبل عروض عديدة قدمت لي هذا الموسم، ولكن لا يمكنني الرد ب (لا) على عرض من نادي الهلال السعودي».
وقال إلياس الياسي بأنه يتطلع لأن يكون صفقة ناجحة لنادي الهلال السعودي ليؤكد مكانة وكفاءة وجودة اللاعب البحريني، مضيفا «سأقاتل في كل مباراة من أجل النادي، لمساعدته في تحقيق أفضل النتائج لعكس الثقة التي منحتني إياها إدارة النادي».
وثمن إلياس الياسي دعم الاتحاد البحريني لكرة الطاولة برئاسة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة له ولكل اللاعبين المحترفين من خلال التسهيلات المقدمة لتمكين اللاعبين البحرينيين من الاحتراف خارجيا. وقدم إلياس الياسي شكره وتقديره لمدربه السابق في نادي سار الرياضي محمد صبري لدوره في هذا التعاقد، وكذلك إدارة نادي سار على دعمه لخوض التجربة الاحترافية الجديدة.
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