Monday, 13 January 2025 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلياسي: لا يمكنني رفض عرض الهلال

1/12/2025 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عبر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬أعرق‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أواجه‭ ‬ظروفا‭ ‬خاصة‭ ‬منعتني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عروض‭ ‬عديدة‭ ‬قدمت‭ ‬لي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الرد‭ ‬ب‭ (‬لا‭) ‬على‭ ‬عرض‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬بأنه‭ ‬يتطلع‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬صفقة‭ ‬ناجحة‭ ‬لنادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬ليؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سأقاتل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النادي،‭ ‬لمساعدته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬لعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحتني‭ ‬إياها‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

وثمن‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬له‭ ‬ولكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬لتمكين‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الاحتراف‭ ‬خارجيا‭. ‬وقدم‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمدربه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬الرياضي‭ ‬محمد‭ ‬صبري‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاقد،‭ ‬وكذلك‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬الاحترافية‭ ‬الجديدة‭.‬

MENAFN12012025000055011008ID1109081795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث