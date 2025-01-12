ختام خامس جولات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
انطلقت على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال حلبة الكارتنج الجولة الخامسة المليئة بالتحدي والتنافس بين السائقين المشاركين في البطولة المحلية بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس البحرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وتمكن كل من عبد العزيز الصراف، والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة، وناصر ناس، وفيدانت مينون، وعبدالله سجاد، ومحمد المحروس من تحقيق المراكز الأولى ضمن فئاتهم في الكارتنج على طول المضمار البالغ طوله 1.414 كيلومترًا.
وضمن فئة مايكرو ماكس واصل طارق صوفي هيمنته التي امتلكها طوال الموسم حيث تصدر التجارب وحصل على المركز الأول في التصفيات وفاز بالنهائي، ثم عبر خط النهاية في المركز الأول بعد تسع لفات في السباق، ولكن تم منحه عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ من قبل الحكام، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني وترقية عبد العزيز الصراف إلى المركز الأول. وبذلك فاز عبد العزيز بزمن قدره تسع دقائق و19.443 ثانية، وانضم إليهم ليو ساروهان على منصة التتويج في المركز الثالث.
في فئة ميني ماكس تصدر الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة التجارب وحصل جود أندروز على المركز الأول في التصفيات، وعلى الرغم من انطلاقه من مؤخرة خط الانطلاق إلا أن أحمد بن صقر تمكن من الفوز بالسباق قبل الختامي بفارق 1.426 ثانية عن جود، قبل أن يحقق الفوز في السباق النهائي المكون من تسع لفات في 8:50.986، وتبعه أوستن جراي بفارق 1.886 ثانية، بينما جاء جود في المركز الثالث بفارق 4.052 ثانية.
كما حافظ ناصر ناس على مركزه في فئة جونيور ماكس متغلبًا على خالد النجار بفارق 0.123 ثانية. ثم تقدم من البداية إلى النهاية في السباق النهائي المكون من 11 لفة، وفاز في 13:47.036 وتمتع بفارق 4.738 ثانية عن راشد هلال، وصعد ديمير أبلي إلى منصة التتويج الثالثة بعد أن احتل المركز الثاني بفارق 4.908 ثانية.
وضمن فئة ماكس سينيور التي شهدت مشاركة 17 سائقاً تمكنت غرايسي روز جرانثام من الفوز على محمد الحسن بفارق 0.057 ثانية لتتصدر أوقات التجارب. ثم تغلب تاي ميجيا على نجاشي راشدان بفارق 0.015 ثانية ليحتل المركز الأول، ثم دافع ببراعة عن مركزه ليفوز بالسباق قبل الختامي. ولكن في السباق النهائي الذي امتد لـ 15 لفة، خسر ميجيا في اللفة التاسعة وتولى الحسن الصدارة. وعبر الحسن خط النهاية في المركز الأول، لكن الحكام فرضوا عليه عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ، ليعود إلى المركز التاسع في ترتيب السباق.
وتمكن فيدانت مينون من الفوز بزمن قدره 13:34.023، بينما انضمت إليه جرانثام على منصة التتويج في المركز الثاني بفارق 0.446 ثانية، وجاء محمد هلال في المركز الثالث بفارق 0.661 ثانية عن الفائز.
وفي فئة DD 2 ماكس تفوق أوليفر كروغلوف على عبد الله سجاد بفارق 0.008 ثانية فقط ليحتل المركز الأول في التجارب، ثم تغلب على سجاد مرة أخرى في التصفيات، هذه المرة بفارق 0.047 ثانية. واستمرت المنافسة بينهما في مرحلة ما قبل النهائي حيث ضمن كروغلوف من الفوز، ولكن في النهائي، نجح سجاد في التقدم في اللفة قبل الأخيرة وحافظ على انتصاره في 13:23.136 بعد 15 لفة – متغلبًا على كروغلوف بفارق 0.176 ثانية. وجاء راؤول سعدي في المركز الثالث بفارق 3.048 ثانية.
وفي فئة DD 2
ماكس ماسترز تفوق محمد المحروس على روبرتو جيانوتي في التجارب والتصفيات والسباق ما قبل الختامي، ثم فاز بسهولة في الجولة النهائية المكونة من 15 لفة في 13:51.817، حيث لم يتمكن جيانوتي من إنهاء السباق.
وتعود بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج من خلال جولتها السادسة في 24 يناير 2025، ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025.
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