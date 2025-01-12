ختام خامس جولات بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

انطلقت‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬المليئة‭ ‬بالتحدي‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬السائقين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وتمكن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وناصر‭ ‬ناس،‭ ‬وفيدانت‭ ‬مينون،‭ ‬وعبدالله‭ ‬سجاد،‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬فئاتهم‭ ‬في‭ ‬الكارتنج‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬المضمار‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬1.414‭ ‬كيلومترًا‭.‬

وضمن‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬واصل‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬هيمنته‭ ‬التي‭ ‬امتلكها‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬تصدر‭ ‬التجارب‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬وفاز‭ ‬بالنهائي،‭ ‬ثم‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬لفات‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬عقوبة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكام،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وترقية‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭. ‬وبذلك‭ ‬فاز‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬و19‭.‬443‭ ‬ثانية،‭ ‬وانضم‭ ‬إليهم‭ ‬ليو‭ ‬ساروهان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬تصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التجارب‭ ‬وحصل‭ ‬جود‭ ‬أندروز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انطلاقه‭ ‬من‭ ‬مؤخرة‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالسباق‭ ‬قبل‭ ‬الختامي‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬426‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬جود،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬لفات‭ ‬في‭ ‬8‭:‬50‭.‬986،‭ ‬وتبعه‭ ‬أوستن‭ ‬جراي‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬886‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬جود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬052‭ ‬ثانية‭.‬

كما‭ ‬حافظ‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس‭ ‬متغلبًا‭ ‬على‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬123‭ ‬ثانية‭. ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬لفة،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬13‭:‬47‭.‬036‭ ‬وتمتع‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬738‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬راشد‭ ‬هلال،‭ ‬وصعد‭ ‬ديمير‭ ‬أبلي‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬908‭ ‬ثانية‭.‬

وضمن‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬سينيور‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬17‭ ‬سائقاً‭ ‬تمكنت‭ ‬غرايسي‭ ‬روز‭ ‬جرانثام‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬بفارق‭ ‬0.057‭ ‬ثانية‭ ‬لتتصدر‭ ‬أوقات‭ ‬التجارب‭. ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬تاي‭ ‬ميجيا‭ ‬على‭ ‬نجاشي‭ ‬راشدان‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬015‭ ‬ثانية‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬دافع‭ ‬ببراعة‭ ‬عن‭ ‬مركزه‭ ‬ليفوز‭ ‬بالسباق‭ ‬قبل‭ ‬الختامي‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬لـ‭ ‬15‭ ‬لفة،‭ ‬خسر‭ ‬ميجيا‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬التاسعة‭ ‬وتولى‭ ‬الحسن‭ ‬الصدارة‭. ‬وعبر‭ ‬الحسن‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬الحكام‭ ‬فرضوا‭ ‬عليه‭ ‬عقوبة‭ ‬زمنية‭ ‬قدرها‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬السباق‭.‬

وتمكن‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬13‭:‬34‭.‬023،‭ ‬بينما‭ ‬انضمت‭ ‬إليه‭ ‬جرانثام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬446‭ ‬ثانية،‭ ‬وجاء‭ ‬محمد‭ ‬هلال‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬661‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬ DD 2‭ ‬ماكس‭ ‬تفوق‭ ‬أوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬على‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬008‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التجارب،‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬سجاد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بفارق‭ ‬0.047‭ ‬ثانية‭. ‬واستمرت‭ ‬المنافسة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬ضمن‭ ‬كروغلوف‭ ‬من‭ ‬الفوز،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬نجح‭ ‬سجاد‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬انتصاره‭ ‬في‭ ‬13:23.136‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬ – ‭ ‬متغلبًا‭ ‬على‭ ‬كروغلوف‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬176‭ ‬ثانية‭. ‬وجاء‭ ‬راؤول‭ ‬سعدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬048‭ ‬ثانية‭.‬

وفي‭ ‬فئة DD 2‭

‬ماكس‭ ‬ماسترز‭ ‬تفوق‭ ‬محمد‭ ‬المحروس‭ ‬على‭ ‬روبرتو‭ ‬جيانوتي‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬والتصفيات‭ ‬والسباق‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الختامي،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬13‭:‬51‭.‬817،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬جيانوتي‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭.‬

وتعود‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جولتها‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬