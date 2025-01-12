الحد يكسب الاتحاد.. وفوز مدينة عيسى وبوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬انتصر‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رفع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬عند‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬‮

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وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬بوري‭ ‬انتصارا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬بوري‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الجولة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬البديع‭ ‬مع‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬ويواجه‭ ‬الحالة‭ ‬نظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬