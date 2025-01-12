الحد يكسب الاتحاد.. وفوز مدينة عيسى وبوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حقق فريق الحد فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد بهدفين دون مقابل، مساء أمس الأحد في افتتاح الجولة (11) من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وبهذا الانتصار رفع الحد رصيده إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي بالماحوز.
وفي اللقاء الثاني انتصر فريق مدينة عيسى على الاتفاق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذا الانتصار رفع مدينة عيسى رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 8 نقاط.
وفي اللقاء الأخير حقق بوري انتصارا مهما على حساب أم الحصم بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الرفاع، وبهذه النتيجة رفع بوري رصيده إلى 13 نقطة، في حين تجمد رصيد أم الحصم عند 14 نقطة.
مباريات اليوم
تختتم اليوم الاثنين الجولة (11) من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلتقي البديع مع قلالي على ملعب نادي النجمة، ويواجه الحالة نظيره البسيتين على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، في حين يلعب التضامن مع اتحاد الريف على ملعب مدينة حمد.
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