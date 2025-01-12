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البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا هاتفيا مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

1/12/2025 3:12:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد؛ لمناقشة المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب البيت الأبيض.
وأكد بايدن في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية التي سيتيحها وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق، كما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين فورا، على ما أعلن البيت الأبيض.
تأتي المكالمة التي من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل عنها لاحقا، في وقت يدفع فيه بايدن من أجل التوصل إلى هدنة في غزة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الـ20 من كانون الثاني/يناير.








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