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التشيك .. مصرع 6 أشخاص بانفجار في مطعم

1/12/2025 3:12:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت السلطات التشيكية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في انفجار تسبب في اندلاع حريق في أحد المطاعم بوسط مدينة موست الصناعية حيث نقل المصابون للعلاج في براغ.
وقالت إدارة الإطفاء إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما قال شهود عيان إن الحريق شب عندما سقط سخان غاز على شرفة خارجية مغلقة بالزجاج مما تسبب في اندلاع الحريق.
وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن النيران انتشرت بسرعة غير عادية وأن أسطوانات غاز أخرى انفجرت أثناء عملية إطفاء الحريق. ووقع الحادث في مطعم بوسط مدينة موست الصناعية على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الألمانية.
وكتب وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان على "إكس" أن حوالي 30 شخصا تمكنوا من الخروج من المطعم ومبان مجاورة إلى أماكن آمنة.
وذكرت مصادر أن الحريق دمر المطعم بالكامل حيث وصل ارتفاع النيران ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار. وتم إرسال أكثر من 60 رجل إطفاء و10 فرق إسعاف ومروحية إنقاذ إلى موقع الحادث.
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في منشور على منصة إكس : "أشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في موست". وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة يشتبه أنها تهدد السلامة العامة.
روسيا اليوم









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