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وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

1/12/2025 3:12:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا على المدى الطويل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنسيق المستمر من الجهات المعنية.
وأضاف لامي في منشور على حسابه على منصة (إكس)، أنه ناقش مع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني أهمية الانتقال السياسي الشامل في سوريا والأمن الإقليمي.
بترا









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