وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا على المدى الطويل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنسيق المستمر من الجهات المعنية.
وأضاف لامي في منشور على حسابه على منصة (إكس)، أنه ناقش مع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني أهمية الانتقال السياسي الشامل في سوريا والأمن الإقليمي.
بترا
MENAFN12012025000208011052ID1109081618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.