Sunday, 12 January 2025 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاثنين

1/12/2025 3:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت ادارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر يوم غد الاثنين بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول.

وقالت الأرصاد الجوية انه سيشهد الطقس ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة؛ وسيكون بارد نسبي في أغلب المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

MENAFN12012025000208011052ID1109081616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث