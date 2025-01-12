تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت ادارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر يوم غد الاثنين بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول.

وقالت الأرصاد الجوية انه سيشهد الطقس ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة؛ وسيكون بارد نسبي في أغلب المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

