إحياء عيد الغطاس للكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN - أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد، عيد "الغطاس" في موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام على نهر الأردن "المغطس" قرب مدينة أريحا.

وعيد "الغطاس" أو عيد "الظهور الإلهي" مناسبة للمسيحيين يتم فيها الاحتفال في مواقع خاصة مثل "المغطس" شرق مدينة أريحا، وهو الموقع الذي يعتقد أن السيد المسيح تعمد فيه.

وشارك في المناسبة، محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، وعدد من ممثلي المؤسسات الأمنية والمدنية في أريحا والأغوار والأجهزة الأمنية، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، والوفد المرافق له، في دير اللاتين بمدينة أريحا.

ونقل حمايل خلال كلمته، تحيات ومباركة الرئيس محمود عباس الذي يؤكد دائما في جولاته على رسائل السلام والتسامح والمحبة، هذه الرسائل التي تقدمها القيادة الفلسطينية التي تعاملت بصدق مع كل دول العالم.

وأعرب عن أمله بأن يأتي العام المقبل وقد تحرر الشعب الفلسطيني وسمعنا أجراس الكنائس وأصوات المآذن "وهي تعلن نهاية هذا الاحتلال لنعيش حياة كغيرنا من شعوب العالم".

وأشار إلى أن الأديرة في أريحا لها خصوصية، ليست كغيرها في باقي العالم، وأن "العلاقة بين المسيحيين والمسلمين فيها علاقة عقائدية، وتمثل عمقا فلسطينيا تاريخيا يفند رواية كل المستعمرين الذين يبحثون عن موطئ قدم في هذه الأرض".

ويحتفل المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي بعيد "الغطاس" في

6 من كانون الثاني

من كل عام.