إحياء عيد الغطاس للكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد، عيد "الغطاس" في موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام على نهر الأردن "المغطس" قرب مدينة أريحا.
وعيد "الغطاس" أو عيد "الظهور الإلهي" مناسبة للمسيحيين يتم فيها الاحتفال في مواقع خاصة مثل "المغطس" شرق مدينة أريحا، وهو الموقع الذي يعتقد أن السيد المسيح تعمد فيه.
وشارك في المناسبة، محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، وعدد من ممثلي المؤسسات الأمنية والمدنية في أريحا والأغوار والأجهزة الأمنية، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، والوفد المرافق له، في دير اللاتين بمدينة أريحا.
ونقل حمايل خلال كلمته، تحيات ومباركة الرئيس محمود عباس الذي يؤكد دائما في جولاته على رسائل السلام والتسامح والمحبة، هذه الرسائل التي تقدمها القيادة الفلسطينية التي تعاملت بصدق مع كل دول العالم.
وأعرب عن أمله بأن يأتي العام المقبل وقد تحرر الشعب الفلسطيني وسمعنا أجراس الكنائس وأصوات المآذن "وهي تعلن نهاية هذا الاحتلال لنعيش حياة كغيرنا من شعوب العالم".
وأشار إلى أن الأديرة في أريحا لها خصوصية، ليست كغيرها في باقي العالم، وأن "العلاقة بين المسيحيين والمسلمين فيها علاقة عقائدية، وتمثل عمقا فلسطينيا تاريخيا يفند رواية كل المستعمرين الذين يبحثون عن موطئ قدم في هذه الأرض".
ويحتفل المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي بعيد "الغطاس" في
6 من كانون الثاني
من كل عام.
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