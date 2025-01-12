حملة هايبرماكس الأولى تحتفل بثمانية فائزين وفائزات في السحب على سيارات MG5 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هايبرماكس ، الوجهة الرائدة للتسوق في الأردن، أسماء الفائزين والفائزات الثمانية بالسحبيْن على سياراتMG5 2024، ضمن حملتها التقديرية للعملاء التي أطلقتها في الفترة ما بين 5 تشرين الثاني حتى 31 كانون الأول 2024. وجاءت هذه الحملة احتفالًا بإطلاق هايبرماكس مؤخراً في الأردن من قبل شركة " ماجد الفطيم"، وتأكيداً على التزامها بتقديم تجربة تسوق فريدة، وتعزيز القيمة المضافة للعملاء من خلال الجوائز المميزة والعروض الحصرية التي تُطلقها على مدار العام.



وكانت الحملة قد أتاحت لجميع العملاء الذين يتسوقون بمبلغ 10 دنانير أو أكثر من أيّ من فروع هايبرماكس الأربعة والثلاثين، أو من خلال التسوق عبر الإنترنت، فرصة الدخول في السحب للفوز بثماني سيارات MG5 2024 مرخصة ومجمركة بالكامل. جرى السحب الأول في فرع هايبرماكس في سيتي مول يوم 5 كانون الأول 2024، بحضور مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن هايبرماكس ومجموعة من الموردين، بالإضافة إلى عدد كبير من العملاء والعائلات.



احتفل الحضور بأربعة فائزين وفائزات، وهم: سما جمال ومحمد تيم ولؤي صالح وديالا بطارسة. وأُتيحت للحضور أيضًا فرصة الحصول على جوائز مميزة خلال الفعاليات التي أُقيمت أثناء الحفل.



أما السحب الثاني، فقد أُقيم يوم 9 كانون الثاني 2025 في سيتي مول، حيث نقُل على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة روتانا مع الإعلاميتيْن نادية الزعبي ورهف صوالحة. وتم الإعلان عن فوز كلّ من سمة العمري، سامر الخوري، تمارا الشويات، رامي عمارة بالسيارات الأربعة المتبقية.



تضع هايبرماكس العملاء على رأس أولوياتها لتقدم لهم تجربة تسوق عصرية ومريحة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مع الاستمرار في تعزيز خدماتها وتقديم قيمة استثنائية للعملاء على مستوى الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، تطرح هايبرماكس عروضاً خاصة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب توفير تجربة تسوق عبر الإنترنت مريحة وسهلة الاستخدام وبرامج ولاء مصممة خصيصاً للعملاء توفر لهم مجموعة من المميزات، وتضيف قيمة إلى كل عملية شراء مع إتاحة عروض ومكافآت خاصة.



للمزيد من التفاصيل حول الحملة، أو للاستمتاع بالعروض الحصرية والخصومات المستمرة، يمكن للراغبين زيارة أي فرع من فروع هايبرماكس أو الموقع الإلكتروني الرسمي:

