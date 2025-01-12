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(كان) تطلق حملتها السنوية للتوعية بسرطان الغدة الدرقية بعنوان (العناية صحة وعافية)

1/12/2025 4:35:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أطلقت الحملة الوطنية للوقاية من السرطان (كان) اليوم الأحد حملتها السنوية التوعوية بسرطان الغدة الدرقية تحت شعار (العناية صحة وعافية) وتستمر أسبوعا لنشر التوعية بأهمية الاكتشاف المبكر للمرض لزيادة نسب الشفاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة (كان) الدكتور خالد الصالح في كلمته الافتتاحية للحملة أهمية التوعية بالأمراض السرطانية لرفع نسب الوعي المجتمعي وكيفية التعرف على عوامل المخاطرة والعلامات الأولية لمثل هذه الأمراض وإلى أين يتجه الفرد للسؤال والاستفسار.
وقال الصالح إن (كان) تتولى على مدار العام تدريب الأطباء على المستجدات في الكشف المبكر عن سرطانات الرأس والرقبة والغدة الدرقية والتعرف على العلامات الأولية لسرعة التشخيص والعلاج فيما بعد.
وأوضح أن (كان) دربت منذ انطلاق دورات التدريب حتى نهاية ديسمبر 2024 عدد 1656 من أطباء الرعاية الأولية و1617 من أطباء الأسنان مضيفا أنه تم الاهتمام بتدريب الهيئة التمريضية على مهارات التواصل مع مرضى السرطان وأسرهم إضافة إلى تدريب 2843 من الهيئة التمريضية.
ولفت إلى التعاون مع وزارة التربية لتدريب طالبات المرحلة النهائية من الثانوية على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي ليكون من الركائز المهمة في نشر ثقافة الوعي الصحي تجاه الأمراض السرطانية في المجتمع إذ تم تدريب 172 ألف طالبة إلى جانب تدريب 200 مدربة من معلمات التربية البدنية ليصبحن مدربات.
وذكر الصالح ان إحصاءات سجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان لعام 2020 بينت أن عدد الحالات المصابة بلغ 158 حالة والمتعارف عليه أن سرطان الغدة الدرقية تصاب به النساء بنسبة أكبر من الرجال وفي حال الاكتشاف المبكر ترتفع نسب الشفاء إلى أكثر من 95 في المئة.
من جانبها قالت عضو مجلس إدارة حملة (كان) مديرة الحملة الدكتورة إيمان الشمري في كلمتها إن حجر الأساس في نجاح مكافحة أمراض السرطان هو التوعية من هذه الأمراض مضيفة أنه بعد مضي أعوام من هذه الرحلة لمسنا الأثر الإيجابي وبدأنا حصاد ثمار هذه التوعية.
وقالت الشمري إن بداية التوعية بسرطان الغدة الدرقية كان في حملات التوعية بسرطان الرأس والرقبة وبعدها بدأ التركيز على سرطان الغدة الدرقية من خلال مخاطبة الجمهور والمرضى في المراكز التجارية والمحاضرات العامة وكتيبات التوعية والتواصل في الأماكن العامة والمستشفيات والمراكز الصحية.
وتابعت أنه تمت مخاطبة المرضى وبث الرسائل الإيجابية إليهم ثم مخاطبة أطباء الرعاية الأولية والمراكز الصحية عن العلامات الأولية للإصابة أو احتمال الاصابة بالمرض.
وأفادت بأن سرطان الغدة الدرقية يحتل المركز الرابع من حيث أكثر السرطانات شيوعا في الكويت بينما يحتل بين السيدات الكويتيات وغير الكويتيات المركز الثاني بعد سرطان الثدي.
وبينت أن سرطان الغدة الدرقية ليس لديه أي أعراض في البداية لكن مع نموه تظهر بعض الأعراض والمؤشرات مثل حدوث تورم في الرقبة وتغييرات في الصوت أو صعوبة البلع لافتة إلى أنه توجد أنواع عديدة من الأعراض وتنمو معظمها ببطء ويمكن التشافي والتعافي منها بالعلاج.
وأضافت أن الهدف من فعاليات الحملة هو التأكيد على نمط الحياة الصحي الخالي من آفة التدخين وممارسة رياضة المشي والتركيز على الحالة النفسية كونها تعمل هذه العوامل مجتمعة على رفع المناعة وتحسين الحالة الصحية للانسان وهي أساس محاربة الأمراض بشكل عام والسرطان بصورة خاصة.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق نادي (مكين) قريبا لجذب أكبر عدد من المتعافيات والمتعافين من أمراض السرطان حرصا على دعم الجانب النفسي للمرضى. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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