الرئيس اللبناني يؤكد أن هدفه الرئيسي هو بناء دولة قائمة على العدالة والمساواة

(MENAFN
) أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هدفه الرئيسي هو بناء دولة قائمة على العدالة والمساواة، مع إنشاء دولة عادلة وموحدة, وأعرب عن أمله في تشكيل الحكومة بسرعة لوضع لبنان على المسار الصحيح وبدء بناء الثقة مع شركاء الخارج, وأشار عون إلى أن هدفه ليس الانخراط في السياسة بل تأسيس دولة تمثل جميع اللبنانيين بغض النظر عن طائفتهم أو وضعهم الاجتماعي, وأكد على أهمية الوحدة، مشيراً إلى أن لبنان لديه فرصة كبيرة إما للنجاح أو الفشل، وأن النجاح يتطلب الجهد الجماعي, بينما أكد على حق الاختلاف المقدس، شدد أيضاً على أن المعارضة يجب ألا تعيق التقدم.
كما سلط عون الضوء على ثروات لبنان من الموارد البشرية والقدرات، التي يعتقد أنها أكثر قيمة من الموارد الطبيعية, وأكد أن ما هو مطلوب هو التزام حقيقي لصالح لبنان وليس من أجل المكاسب الشخصية, وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للبنان، أكد عون أهمية المساعدة الخارجية، لكنه أوضح أن لبنان يجب ألا يسمح للتأثيرات الخارجية بتجاوز وحدته الداخلية, كما شدد على أنه لا يجوز لأي طائفة أو فرد أن يكون له الهيمنة على الآخرين.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية لاحقاً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجه دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة, وأكد عون أن السعودية ستكون وجهته الأولى في زياراته الخارجية، معترفاً بالدور التاريخي للمملكة في دعم لبنان وتعزيز هويته العربية.
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