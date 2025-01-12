وزير السياحة المصري: الوزارة تعتزم تقليل الإنفاق على الإعلانات التقليدية لاستخدام أدوات رقمية أكثر كفاءة

(MENAFN
) تتجه وزارة السياحة والآثار في مصر إلى التركيز على التسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا العام، بهدف الوصول المباشر إلى الأسواق المستهدفة بشكل أكثر فعالية. وأوضح وزير السياحة شريف فتحي أن الوزارة تعتزم تقليل الإنفاق على الإعلانات التقليدية لصالح استخدام أدوات رقمية أكثر كفاءة. وأكد أن التسويق الرقمي يُعد وسيلة فعالة للترويج للسياحة المصرية، حيث يمكنه استهداف الجمهور العالمي بدقة أكبر وبتكلفة أقل، مع تحقيق نتائج قابلة للقياس بشكل أفضل.
وأشار فتحي إلى أن جزءًا مهمًا من استراتيجية التسويق يعتمد أيضًا على الاستفادة المثلى من الفعاليات الدولية والإقليمية التي تشارك فيها وزارة السياحة والآثار. فهذه الأنشطة توفر منصات مثالية لتوصيل رسائل موجهة حول السياحة المصرية لجمهور واسع. من خلال هذه الفعاليات، تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على المواقع الأثرية والتجارب السياحية الفريدة التي تجعل من مصر وجهة جذابة للسياح.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على استثمار التنوع الكبير الذي تتميز به مصر في مجال السياحة، سواء كانت سياحة ثقافية أو ترفيهية أو بيئية. هذا التنوع يضع مصر في مكانة متميزة في سوق السياحة العالمي، ويعزز من قدرتها على تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة.
وأكد فتحي أن الوزارة ملتزمة بتحويل أنماط السياحة المتنوعة في مصر إلى مشروعات اقتصادية مستدامة. وأوضح أن مصر تهدف إلى أن تكون الدولة صاحبة أكبر تنوع سياحي في العالم، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استراتيجيات مبتكرة لضمان أن يسهم قطاع السياحة بشكل فعّال في نمو الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على استدامته على المدى الطويل.
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