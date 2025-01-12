إزالة مبنى الشرطة والسياحة لتحسين محيط قلعة الكرك

إزالة مبنى الشرطة والسياحة لتحسين محيط قلعة الكرك
التاريخ
1/12/2025 2:14:42 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بدأت الجهات المعنية بإزالة مبنى وزارة السياحة والآثار والمركز الأمني السابقين المقامين أمام قلعة الكرك، بهدف تحسين المشهد البصري للقلعة وإبراز جماليتها التاريخية.
كما تشمل الخطة توسعة الساحة المحيطة بالقلعة لتوفير مساحات إضافية لاصطفاف سيارات وباصات السياح، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار ودعم الحركة السياحية في المنطقة.
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