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إزالة مبنى الشرطة والسياحة لتحسين محيط قلعة الكرك

1/12/2025 2:14:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بدأت الجهات المعنية بإزالة مبنى وزارة السياحة والآثار والمركز الأمني السابقين المقامين أمام قلعة الكرك، بهدف تحسين المشهد البصري للقلعة وإبراز جماليتها التاريخية.

كما تشمل الخطة توسعة الساحة المحيطة بالقلعة لتوفير مساحات إضافية لاصطفاف سيارات وباصات السياح، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار ودعم الحركة السياحية في المنطقة.

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