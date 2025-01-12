الأردن يشارك اليوم في اجتماع وزاري بالرياض لمناقشة الوضع في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ، نائب رئيس الوزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.



وينعقد الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في 14 كانون الأول 2024.



كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.



مسؤول سعودي قال لوكالة فرانس برس "سيكون هناك اجتماعان (الأحد). الأول بين الدول العربية. والثاني سيشمل الدول العربية ودولا أخرى" بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.

وقال المسؤول إن المحادثات ستركز "على سوريا بشكل عام" بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.



ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه "اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".



ويتوجه باس إلى الرياض آتيا من تركيا حيث أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين، بحسب ما ذكر بيان الخارجية نفسه.



وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكدوا حضورهم اعتبارا من مساء السبت.



وقال المسؤول السعودي إن الاجتماع هو امتداد للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.

