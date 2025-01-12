الأردن يشارك اليوم في اجتماع وزاري بالرياض لمناقشة الوضع في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يبدأ، نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.
وينعقد الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في 14 كانون الأول 2024.
كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.
مسؤول سعودي قال لوكالة فرانس برس "سيكون هناك اجتماعان (الأحد). الأول بين الدول العربية. والثاني سيشمل الدول العربية ودولا أخرى" بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.
وقال المسؤول إن المحادثات ستركز "على سوريا بشكل عام" بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.
ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه "اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".
ويتوجه باس إلى الرياض آتيا من تركيا حيث أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين، بحسب ما ذكر بيان الخارجية نفسه.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكدوا حضورهم اعتبارا من مساء السبت.
وقال المسؤول السعودي إن الاجتماع هو امتداد للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.
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