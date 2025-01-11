القوات الفرنسية تسلم قاعدة عسكرية ثانية في إطار انسحابها التدريجي من تشاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 11 - 1 (كونا) -- سلمت القوات الفرنسية اليوم السبت قاعدة عسكرية ثانية للسلطات التشادية في مدينة (أبشي) شرقي البلاد وذلك ضمن خطة الانسحاب التدريجي العسكري لفرنسا والمقرر اكتماله بحلول 31 يناير الجاري.
وأفادت وسائل إعلام تشادية بأن وزير
القوات المسلحة الجنرال إسحاق مالوا جاموس أكد خلال مراسم استلام القاعدة الجوية أن "هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو فك الارتباط النهائي والكامل للجيش الفرنسي بدولة تشاد".
وأضاف الوزير أن "موعد الانسحاب النهائي حتمي ولا رجعة فيه وهو غير قابل للتفاوض" داعيا قوات الدفاع والأمن التشادية إلى "البقاء على يقظة لمواجهة أي تهديد محتمل".
يذكر أن القوات الفرنسية كانت قد سلمت للسلطات العسكرية في تشاد خلال شهر ديسمبر الماضي قاعدة (أفايا) شمالي البلاد كما غادرت دفعة أولى من الجنود الفرنسيين قوامها 120 جنديا العاصمة (انجامينا) مؤخرا.
وأعلنت تشاد نهاية شهر نوفمبر الماضي إنهاء اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع فرنسا والتي استمرت لعقود حيث اعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو أن هذه الخطوة تمثل "نهاية حقبة من العلاقات التاريخية بين البلدين". (النهاية)
م ر / ح م ف
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