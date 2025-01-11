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القوات الفرنسية تسلم قاعدة عسكرية ثانية في إطار انسحابها التدريجي من تشاد

1/11/2025 11:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 1 (كونا) -- سلمت القوات الفرنسية اليوم السبت قاعدة عسكرية ثانية للسلطات التشادية في مدينة (أبشي) شرقي البلاد وذلك ضمن خطة الانسحاب التدريجي العسكري لفرنسا والمقرر اكتماله بحلول 31 يناير الجاري.
وأفادت وسائل إعلام تشادية بأن وزير القوات المسلحة الجنرال إسحاق مالوا جاموس أكد خلال مراسم استلام القاعدة الجوية أن "هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو فك الارتباط النهائي والكامل للجيش الفرنسي بدولة تشاد".
وأضاف الوزير أن "موعد الانسحاب النهائي حتمي ولا رجعة فيه وهو غير قابل للتفاوض" داعيا قوات الدفاع والأمن التشادية إلى "البقاء على يقظة لمواجهة أي تهديد محتمل".
يذكر أن القوات الفرنسية كانت قد سلمت للسلطات العسكرية في تشاد خلال شهر ديسمبر الماضي قاعدة (أفايا) شمالي البلاد كما غادرت دفعة أولى من الجنود الفرنسيين قوامها 120 جنديا العاصمة (انجامينا) مؤخرا.
وأعلنت تشاد نهاية شهر نوفمبر الماضي إنهاء اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع فرنسا والتي استمرت لعقود حيث اعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو أن هذه الخطوة تمثل "نهاية حقبة من العلاقات التاريخية بين البلدين". (النهاية)

م ر / ح م ف



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