الأرقام تؤكد.. عوائد اقتصادية ضخمة من استضافة البطولات الرياضية لدول الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكثر من 9 مليارات درهم سنويا عوائد القطاع في دبي وأسهم في توفير 105 آلاف فرصة عمل

العوائد الاقتصادية من استضافة السعودية لبطولة كأس العالم قد تتجاوز «17 مليار دولار»

٦١مليون دينار عائدات الكويت من بطولة «خليجي زين 26»

تقرير‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

أسهمت‭ ‬استضافة‭ ‬الكويت‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتعاش‭ ‬اقتصادي‭ ‬ملحوظ،‭ ‬حيث‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية،‭ ‬وشهدت‭ ‬القطاعات‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬العوائد‭.‬

ومع‭ ‬تدفق‭ ‬آلاف‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والعراق،‭ ‬استفادت‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬والفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬وشركات‭ ‬النقل،‭ ‬وشركات‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتنشيط‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬مجرد‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬بمنزلة‭ ‬دفعة‭ ‬اقتصادية‭ ‬محورية‭ ‬أظهرت‭ ‬قدرة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬لمستقبل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الرياضة‭ ‬والسياحة‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬أثر‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬أو‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي،‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬إنعاش‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة‭ ‬داخل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكويتي،‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬النمو‭ ‬المحلي‭.‬

وكشفت‭ ‬التقارير‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المصاحبة‭ ‬للبطولة‭ ‬أن‭ ‬العائد‭ ‬المالي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحدث‭ ‬بلغ‭ ‬61‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كويتي،‭ ‬مع‭ ‬معدل‭ ‬إنفاق‭ ‬يومي‭ ‬للجمهور‭ ‬بلغ‭ ‬118‭ ‬دينارًا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬القيمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭.‬

كما‭ ‬استقطبت‭ ‬البطولة‭ ‬69‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬44‭.‬9‭% ‬منهم‭ ‬عبر‭ ‬المطارات‭ ‬الكويتية،‭ ‬بينما‭ ‬قدم‭ ‬الباقون‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬البرية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التأثير‭ ‬السياحي‭ ‬الإيجابي‭ ‬للبطولة‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبطولة‭ ‬حوالي‭ ‬4‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الواسع‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬المحلية‭ ‬والزوار‭ ‬مع‭ ‬الحدث‭.‬

وحظيت‭ ‬البطولة‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬استثنائية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬المباريات‭ ‬عبر‭ ‬عشر‭ ‬قنوات‭ ‬رياضية،‭ ‬وسجلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬بالمنافسات‭.‬

كما‭ ‬لعبت‭ ‬الحملات‭ ‬التسويقية‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬إعلانية‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬الصحف‭ ‬والشوارع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الترويج‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وإنستغرام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬أغانٍ‭ ‬رياضية‭ ‬خاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الحماس‭ ‬الجماهيري‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري،‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬تفاعلًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬بمعدل‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬لكل‭ ‬مباراة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الشعبية‭ ‬الواسعة‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬

وجاء‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬حيث‭ ‬تصدرت‭ ‬الكويت‭ ‬القائمة‭ ‬بـ‭ ‬188‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬84‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬و36‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬من‭ ‬عمان،‭ ‬و35‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬و25‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬و13‭ ‬ألفًا‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬و11‭ ‬ألفًا‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الطابع‭ ‬الخليجي‭ ‬المميز‭ ‬للبطولة‭ ‬وأجواءها‭ ‬الحماسية‭.‬

وبحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الفنادق‭ ‬الكويتية‭ ‬غازي‭ ‬النفيسي‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسب‭ ‬إشغال‭ ‬الفنادق‭ ‬إلى‭ ‬100‭% ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬قفزة‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدلات‭ ‬السنوية‭ ‬المتواضعة‭ ‬التي‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬25‭% ‬و30‭% ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭.‬

ومع‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬غرفة‭ ‬فندقية،‭ ‬سجل‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬الفندقية‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬نسب‭ ‬إشغالها‭ ‬70‭% ‬مع‭ ‬زخم‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬الشهيرة‭ ‬بتقديم‭ ‬الأطباق‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭.‬

ومع‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الراي‮»‬‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭% ‬مقارنة‭ ‬بأسعارها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬بينما‭ ‬شهدت‭ ‬المطاعم‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭%‬،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬مدفوعة‭ ‬جزئياً‭ ‬بالارتفاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم،‭ ‬وكذلك‭ ‬بموجب‭ ‬قاعدة‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭.‬

وأوضح‭ ‬النفيسي‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬لم‭ ‬تكتفِ‭ ‬برفع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الفندقية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أبرزت‭ ‬أيضاً‭ ‬قدرة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬زوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المطاعم‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المطاعم‭ ‬فهد‭ ‬الأربش‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬ترك‭ ‬أثراً‭ ‬واضحاً‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الشعبية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المباركية،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬وتمديد‭ ‬ساعات‭ ‬عملها‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع،‭ ‬مدعومة‭ ‬باستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كأداة‭ ‬تسويقية‭ ‬فعالة‭ ‬لاستهداف‭ ‬الجمهور‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬شمل‭ ‬الأسواق‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وخاصة‭ ‬سوق‭ ‬المباركية،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬حركة‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالوضع‭ ‬المعتاد‭.‬





المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية

كشف‭ ‬خبراء‭ ‬مختصون‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرياضي‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2034‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬اقتصادي‭ ‬وسياحي‭ ‬هائل،‭ ‬بل‭ ‬يتخطى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مكاسب‭ ‬كبرى‭ ‬للبلاد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬المونديال‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭.‬

وحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬ستراتيجك‭ ‬جيرز‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مبلغ‭ ‬‮«‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬فاضل،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بجدة‭ ‬سابقاً،‭ ‬إن‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬سيكون‭ ‬كبيراً،‭ ‬نظراً‭ ‬لمشاركة‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬سيحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬السياحي‭ ‬والنقل‭ ‬والسكن‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب،‭ ‬إذ‭ ‬سيصل‭ ‬المسؤولون‭ ‬والجماهير‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المعمورة‭ ‬لمتابعة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬الكبير‭.‬

وأضاف‭ ‬فاضل،‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬سابقاً‭: ‬‮«‬كما‭ ‬تابعنا‭ ‬الأرقام‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأقل‭ ‬وفي‭ ‬مساحة‭ ‬جغرافية‭ ‬أصغر،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬الآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواضحة‭ ‬والمباشرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬السعودية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ستكون‭ ‬كبيرة‭ ‬وبارزة‭ ‬ولا‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬معين،‭ ‬بل‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬مكاسب‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬الهادفة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المملكة‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬وعالمية‭ ‬بارزة‭ ‬ويسهم‭ ‬الجانبان‭ ‬الرياضي‭ ‬والسياحي‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬الوطن‮»‬‭.‬

وبيَّن‭ ‬فاضل‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬ووظائف‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الملاعب‭ ‬والفنادق‭ ‬والنقل‭ ‬وغيرها،‭ ‬وسيستمر‭ ‬الازدهار،‭ ‬ومع‭ ‬الوقت‭ ‬سيكون‭ ‬أكبر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التعريف‭ ‬بالسياحة‭ ‬السعودية‭ ‬سيكون‭ ‬واسعاً‭ ‬بالموازاة‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬48‭ ‬منتخبا،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬الجانب‭ ‬السياحي‭ ‬وتنوعه‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬ملايين‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬السياحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وفقاً‭ ‬لملف‭ ‬ترشح‭ ‬السعودية،‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬غرفة‭ ‬فندقية‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬المستضيفة‭ ‬للحدث،‭ ‬وهي‭: ‬الرياض،‭ ‬وجدة،‭ ‬والخبر،‭ ‬وأبها،‭ ‬ونيوم،‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬الزوار‭ ‬ويوفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ستلعب‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬خطط‭ ‬الاستضافة‭ ‬بناء‭ ‬11‭ ‬ملعبا‭ ‬جديداً‭ ‬بمواصفات‭ ‬عالمية‭ ‬وتطوير‭ ‬15‭ ‬ملعباً‭ ‬آخر‭.‬





مملكة‭ ‬البحرين

قدر‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاديون‭ ‬أن‭ ‬العوائد‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬حققت‭ ‬عوائد‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬السباق‭ ‬سنوياً‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬للسباق‭ ‬سنوياً‭ ‬يدر‭ ‬عليها‭ ‬عوائد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنشيط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭.‬





وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬عوائد‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬ترتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭% ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬استضافة‭ ‬السباق‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬أيام‭ ‬السنة،‭ ‬كما‭ ‬ترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬الإشغال‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬إلى‭ ‬90‭% ‬عموماً‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭% ‬للفنادق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

ونوهوا‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬تخدم‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬ومنها‭ ‬مؤخراً‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬الجديد‭ ‬والقريب‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عوائد‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الرياضي‭ ‬الناجح،‭ ‬تأتي‭ ‬عبر‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬الضيافة‭ ‬والطيران‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمواصلات‭ ‬وغيرها‭.‬





الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة

كشف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬‮«‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬حقق‭ ‬مكاسب‭ ‬جديدة‭ ‬عززت‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬السنوي‭ ‬لدبي‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬سنوياً‭ ‬وبنسبة‭ ‬مئوية‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭.‬3‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬لدبي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاته،‭ ‬يدعم‭ ‬توفير‭ ‬105‭ ‬آلاف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬بمختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬وبنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬8‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الرياضة‭ ‬أصبحت‭ ‬صناعة،‭ ‬ولها‭ ‬مساهمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مهمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكوين‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات،‭ ‬ونشر‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمع‭ ‬لدعم‭ ‬سعادة‭ ‬وصحة‭ ‬ونشاط‭ ‬الجميع،‭ ‬وقد‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬لقياس‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬مساهمة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬دبي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬بيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬الدراسة‭ ‬تحليل‭ ‬وحساب‭ ‬مساهمة‭ ‬كل‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الرياضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصناعات‭ ‬الرياضية‭ ‬والسياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية‭ ‬وقطاع‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬استفادة‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬دبي‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬مفضلة‭ ‬للعيش‭ ‬والعمل‭ ‬والدراسة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والتشريعات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرائدة،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬السنوي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتوفير‭ ‬التسهيلات‭ ‬الداعمة‭ ‬لعمل‭ ‬منظمي‭ ‬الفعاليات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬المختلفة‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأكاديميات،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحفيز‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬توفر‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الحديثة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬لافتتاح‭ ‬أكاديميات‭ ‬رياضية‭ ‬واستضافة‭ ‬بطولات‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬والمعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬لمختلف‭ ‬فرق‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬والرياضيين‭ ‬الأبطال،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاته،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬العائد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬