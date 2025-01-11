دعم حكومي للصادرات الزراعية عبر الجو والبحر

MENAFN - Khaberni) خبرني -قرر مجلس الوزراء في جلسته ، السبت ، والتي ترأسها جعفر حسان الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن.

وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية اجمالية مقدارها 20 ألف طن.

ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.

وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.

وسيعمل هذا الدعم على زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات التي بدورها ستسهم في زيادة العملة الصعبة وتنعكس على المزارع والمصدر عبر التوسع في الإنتاج وهذا يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحريك عجلة الإنتاج الزراعي ويقلل من الخسائر على المزارعين من زيادة الإنتاج .

ويعتبر هذا القرار في بعض المواسم هاما لدعم الصادرات الزراعية ويشمل دعما مباشرا للقطاع الزراعي النابع من متابعة الحكومة لأوضاع المزارعين.

ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري.

كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.