(الداخلية): ضبط محكوم بقضية تزوير الجنسية الكويتية مختبئا في مزرعته بالوفرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية والذي كان هاربا ومتواريا عن الأنظار منذ عام 2021.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن المتهم كان يتلقى دعما من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين في ذلك الوقت الأمر الذي ساهم في تأخر ضبطه وترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقا للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد 64 شخصا ممن اكتسبوها معه بالتبعية.
وأضافت أن المتهم كان مختبئا في مزرعته بمنطقة الوفرة كما قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مرورا بالمسبح ووصولا إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة بهدف تسهيل عملية هروبه.
وأفادت أنه وخلال عملية ضبط المتهم حاول الهروب واختبأ داخل ورشة عمل في المزرعة حيث تم السيطرة عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأشارت إلى أن عملية الضبط تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين مشددة على عزمها الحازم في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن واستقرار البلاد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع. (النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
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