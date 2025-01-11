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(الداخلية): ضبط محكوم بقضية تزوير الجنسية الكويتية مختبئا في مزرعته بالوفرة

1/11/2025 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ضبط أحد المحكومين بقضية تزوير الجنسية الكويتية والذي كان هاربا ومتواريا عن الأنظار منذ عام 2021.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن المتهم كان يتلقى دعما من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين في ذلك الوقت الأمر الذي ساهم في تأخر ضبطه وترتب على قضيته سحب الجنسية منه في عام 2024 وفقا للمادة (21) من قانون الجنسية الكويتية بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد 64 شخصا ممن اكتسبوها معه بالتبعية.
وأضافت أن المتهم كان مختبئا في مزرعته بمنطقة الوفرة كما قام بتجهيز ممر سري يبدأ من غرفة نومه مرورا بالمسبح ووصولا إلى منهول يقود إلى خارج أسوار منزله في المزرعة بهدف تسهيل عملية هروبه.
وأفادت أنه وخلال عملية ضبط المتهم حاول الهروب واختبأ داخل ورشة عمل في المزرعة حيث تم السيطرة عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأشارت إلى أن عملية الضبط تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين مشددة على عزمها الحازم في ملاحقة المخالفين والمتورطين في قضايا تهدد أمن واستقرار البلاد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الحفاظ على أمن المجتمع. (النهاية)

ع ج ر / ط أ ب




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