العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية، متمسكا برسالته في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد أن موقف الأردن الراسخ تجاه أشقائه، وحرصه على تعزيز التضامن العربي، هو جزء لا يتجزأ من ثوابته الوطنية، يقدم الدعم والمساندة للأشقاء في محنهم، ويعمل بكل جهد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من وجهاء وأبناء مخيم الحسين، ووفدا نسائيا من رؤساء جمعيات في لواء عين الباشا، ووفدا نسائيا من قضاء ماعين في محافظة مادبا، في ثلاثة لقاءات منفصلة.
من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، داعمين لجهوده لرفعة الوطن، ومواقفه المشرفة والمتقدمة لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالوا معاهدين جلالة الملك "بكم ومعكم ماضون وعلى العهد باقون، وللأردن حافظون وعنه مدافعون".
MENAFN11012025000208011052ID1109079154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.