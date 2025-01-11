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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية

1/11/2025 8:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية، متمسكا برسالته في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد أن موقف الأردن الراسخ تجاه أشقائه، وحرصه على تعزيز التضامن العربي، هو جزء لا يتجزأ من ثوابته الوطنية، يقدم الدعم والمساندة للأشقاء في محنهم، ويعمل بكل جهد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من وجهاء وأبناء مخيم الحسين، ووفدا نسائيا من رؤساء جمعيات في لواء عين الباشا، ووفدا نسائيا من قضاء ماعين في محافظة مادبا، في ثلاثة لقاءات منفصلة.

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، داعمين لجهوده لرفعة الوطن، ومواقفه المشرفة والمتقدمة لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالوا معاهدين جلالة الملك "بكم ومعكم ماضون وعلى العهد باقون، وللأردن حافظون وعنه مدافعون".

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