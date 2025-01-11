العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، داعمين لجهوده لرفعة الوطن، ومواقفه المشرفة والمتقدمة لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالوا معاهدين جلالة الملك "بكم ومعكم ماضون وعلى العهد باقون، وللأردن حافظون وعنه مدافعون".

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