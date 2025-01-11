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الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرية المعلقة بريف القنيطرة بسوريا

1/11/2025 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي دخل الجهة الغربية لقرية المعلقة بريف القنيطرة وشق طريقا باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية قولها إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية غربي بلدة المعلقة في القنيطرة.


يأتي ذلك، عقب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت فيه خطة إسرائيل داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الخطة تتركز على "منطقة حيازة" للجيش الإسرائيلي على بعد 15 كيلومترا داخل سوريا و"منطقة نفوذ" مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومترا.

RT

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