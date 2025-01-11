الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرية المعلقة بريف القنيطرة بسوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي دخل
الجهة الغربية لقرية المعلقة بريف القنيطرة وشق طريقا باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية قولها إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية غربي بلدة المعلقة في القنيطرة.
يأتي ذلك، عقب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت فيه خطة إسرائيل داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الخطة تتركز على "منطقة حيازة" للجيش الإسرائيلي على بعد 15 كيلومترا داخل سوريا و"منطقة نفوذ" مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومترا.
RT
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