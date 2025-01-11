إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السوري، السبت، أنه وبالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تم إحباط محاولة لتنظيم الإرهابي القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.



وأشار المصدر لـ "سانا" إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري.



وأكد المصدر أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.