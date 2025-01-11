إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السوري، السبت، أنه وبالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تم إحباط محاولة لتنظيم داعش
الإرهابي القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.
وأشار المصدر لـ "سانا" إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري.
وأكد المصدر أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.
MENAFN11012025000208011052ID1109079046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.