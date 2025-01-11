إعلامي مصري يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي لمخطط فوضى في 25 يناير

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، من "سيناريو مطروح" لإثارة الفوضى بمصر، مشيرا إلى هدف "المتآمرين" بتصعيد الحملات التحريضية بالتشكيك ونشر الإشاعات والإساءة للجيش.

وقال بكري في تصريحات تلفزيونية على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه يتم افتعال أزمات داخلية باستغلال وقائع فردية، في محاولة لاستعادة سيناريو خالد سعيد الذي أشعل موته ثورة 25 يناير 2011، وأضاف بكري أنه يتم إنتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لنشر شائعات.

وذكر أنه تتم الاستعانة بمقاطع فيديو قديمة وترويجها على أنها تظاهرات حديثة، وتجهيز فيديوهات أخرى بالذكاء الاصطناعي استعدادا لنشرها قبل 25 يناير، تحمل معلومات وتصريحات كاذبة من مسؤولين تم التلاعب بها لإثارة الشارع.

وزعم بكري، أن هناك مخططا لارتكاب جرائم إرهابية وعمليات اغتيال لبعض الشخصيات قبل 25 يناير لإحداث حالة من الارتباك في الدولة المصرية، فضلا عن تقديم دعم مالي كبير عن طريق فروع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأطراف أخرى بينها إسرائيل لإثارة الفوضى في مصر.

وقال بكري، إن إسرائيل قد تقتحم بوابة معبر رفح وتسمح للفلسطينيين بالتهجير ودخول سيناء، ودخول مليشيات أخرى عبر الحدود أثناء الانشغال المصري بالفوضى في الداخل.

وأضاف أن جماعة الإخوان وحلفاءها سيعلنون تشكيل حكومة جديدة، وستبدأ قوى أخرى حرب أهلية ضد الجماعة، بحسب السيناريو الذي سرده بكري، وقال "إنه لن يحدث".

ولفت إلى وجود تصعيد مريب من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهجوم على مصر واتهام بانتهاك اتفاقية السلام وحشد للجيش في سيناء، بالإضافة إلى إنتاج مسلسل سيتم إذاعته في 25 يناير تحت عنوان "فوضى في مصر".

وأشار بكري، إلى نقل "عناصر إرهابية بينهم مصريون كانت ضمن التنظيمات في سوريا، تم نقل المئات منهم إلى ليبيا تمهيدا لنقلهم للحدود المشتركة بين مصر والسودان وليبيا"، لتحريكهم بالتزامن مع تحريك الداخل، بحسب قوله.

ومع اقتراب يوم 25 يناير من كل عام ذكرى الثورة التي جرت في عام 2011 وأطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك، يتزايد الحديث حول مخططات للفوضى من جديدة وإشعال الموقف داخل الدولة.