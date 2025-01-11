Saturday, 11 January 2025 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلامي مصري يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي لمخطط فوضى في 25 يناير

1/11/2025 6:09:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، من "سيناريو مطروح" لإثارة الفوضى بمصر، مشيرا إلى هدف "المتآمرين" بتصعيد الحملات التحريضية بالتشكيك ونشر الإشاعات والإساءة للجيش.

وقال بكري في تصريحات تلفزيونية على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه يتم افتعال أزمات داخلية باستغلال وقائع فردية، في محاولة لاستعادة سيناريو خالد سعيد الذي أشعل موته ثورة 25 يناير 2011، وأضاف بكري أنه يتم إنتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لنشر شائعات.

وذكر أنه تتم الاستعانة بمقاطع فيديو قديمة وترويجها على أنها تظاهرات حديثة، وتجهيز فيديوهات أخرى بالذكاء الاصطناعي استعدادا لنشرها قبل 25 يناير، تحمل معلومات وتصريحات كاذبة من مسؤولين تم التلاعب بها لإثارة الشارع.

وزعم بكري، أن هناك مخططا لارتكاب جرائم إرهابية وعمليات اغتيال لبعض الشخصيات قبل 25 يناير لإحداث حالة من الارتباك في الدولة المصرية، فضلا عن تقديم دعم مالي كبير عن طريق فروع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأطراف أخرى بينها إسرائيل لإثارة الفوضى في مصر.

وقال بكري، إن إسرائيل قد تقتحم بوابة معبر رفح وتسمح للفلسطينيين بالتهجير ودخول سيناء، ودخول مليشيات أخرى عبر الحدود أثناء الانشغال المصري بالفوضى في الداخل.

وأضاف أن جماعة الإخوان وحلفاءها سيعلنون تشكيل حكومة جديدة، وستبدأ قوى أخرى حرب أهلية ضد الجماعة، بحسب السيناريو الذي سرده بكري، وقال "إنه لن يحدث".

ولفت إلى وجود تصعيد مريب من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهجوم على مصر واتهام بانتهاك اتفاقية السلام وحشد للجيش في سيناء، بالإضافة إلى إنتاج مسلسل سيتم إذاعته في 25 يناير تحت عنوان "فوضى في مصر".

وأشار بكري، إلى نقل "عناصر إرهابية بينهم مصريون كانت ضمن التنظيمات في سوريا، تم نقل المئات منهم إلى ليبيا تمهيدا لنقلهم للحدود المشتركة بين مصر والسودان وليبيا"، لتحريكهم بالتزامن مع تحريك الداخل، بحسب قوله.

ومع اقتراب يوم 25 يناير من كل عام ذكرى الثورة التي جرت في عام 2011 وأطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك، يتزايد الحديث حول مخططات للفوضى من جديدة وإشعال الموقف داخل الدولة.

MENAFN11012025000151011027ID1109079026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث