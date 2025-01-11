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لماذا تجتاح حرائق مدمرة لوس أنجلوس رغم أننا بمنتصف فصل الشتاء؟

1/11/2025 5:04:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنتشر حرائق مدمرة وقاتلة وخارجة عن السيطرة في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس، وربما تتساءل لماذا يحدث هذا الآن في منتصف الشتاء؟


عادةً ما يكون شهر يناير أحد أكثر أشهر لوس أنجلوس رطوبة، لذا فإن الحرائق الكبرى نادرة.


لكن أزمة المناخ تغير سلوك الحرائق من خلال دفع درجات الحرارة والتقلبات الأكثر تطرفًا، من الظروف الرطبة إلى الجافة.


وليس من الواضح ما الذي أشعل الحرائق، لكنها تتغذى على رياح سانتا آنا. رياح قوية ودافئة وموسمية تتدفق من الصحراء عبر الجبل باتجاه ساحل كاليفورنيا.


هذه الرياح ليست غير عادية في هذا الوقت من العام، لكنها كانت قوية بشكل استثنائي ووصلت بينما تعاني لوس أنجلوس من الجفاف.


لقد كانت بداية موسم الأمطار الأكثر جفافًا في لوس أنجلوس لأكثر من 80 عامًا، مما أدى إلى جفاف المناظر الطبيعية التي بها الكثير من النباتات بعد شتاء ممطر بشكل استثنائي في العام الماضي.


لذا فقد صنع هذا وقودًا مثاليًا للحرائق.


الأمر الحاسم هو أن كل حريق غابات له مجموعة فريدة من الظروف، ولكن كما رأينا في السنوات الأخيرة، فإن تغير المناخ يحمل النرد لصالح حرائق أكثر كثافة وأسرع انتشارًا.


سي ان ان

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