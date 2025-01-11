أكبر أربع قوى ستشكل سوق الأسهم في عام 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقد استطاع سوق الأسهم أن يتحدي التوقعات مرة أخرى خلال عام 2024، حيث وصلت مؤشرات الأسهم الثلاثة الأولى للعديد من المستويات القياسية غير المسبوقة خلال هذا العام مع استمرار نمو الاقتصاد وبدء البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، كما أعطى فوز دفعة لسوق الأسهم لم نشهدها في الانتخابات السابقة، ليحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب سنوية تقدر بنحو 28% ومؤشر بنحو 34% وارتفع مؤشر الصناعي بنحو 16%، ليسجل سوق الأسهم ثاني أقوى أداء سنوي على التوالي.



شهد العام أيضًا العديد من الفائزين المألوفين مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت قيمتها السوقية أكبر مع استمرار نمو أسعار أسهمها، ولكن لم تكن شركات التكنولوجيا هي الرابح الأكبر فقط بل ارتفعت أيضًا عملة البيتكوين والذهب والاستثمارات الأخرى.



في الغالب، تتوقع وول ستريت عامًا آخر من المكاسب لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في سوق تداول الأسهم مع متوسط هدف سعر يشير إلى ارتفاع بنحو 8%، في حين أن كل استراتيجي لديه أسبابه الخاصة للميل إلى الصعود بشأن السوق العام المقبل، إلا أن هناك تيارات متقاطعة بين التوقعات تستحق تسليط الضوء عليها، فيما يلي الموضوعات الكبرى التي يرى كبار المحللين في وول ستريت أنها ستشكل الأسهم في العام المقبل.



سياسات ترامب ضد العالم

لقد تعرض الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" لتهديدات بفرض تعريفات جمركية على كل من خصوم أمريكا وحلفائها منذ فوزه في انتخابات نوفمبر.



في نهاية نوفمبر، اقترح ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كل من كندا والمكسيك إذا لم يوقفوا تدفقات المهاجرين ويتخذوا إجراءات صارمة ضد تهريب المخدرات عبر حدودهم.



وفي مقابلة مع Meet the Press في وقت سابق من هذا الشهر، وصف ترامب التعريفات الجمركية بأنها "أجمل كلمة" وقال إنه "لم يحصل أبدًا على فرصة حقيقية لفرض كل شيء" مشيرًا إلى التعريفات الجمركية خلال ولايته الأولى بسبب الوباء.



بينما ينظر البعض إلى تهديدات التعريفات الجمركية على أنها أداة تفاوضية في الأساس، يعتقد آخرون أن ترامب جاد تمامًا بشأن اقتراحه بفرض ضريبة على الواردات، إذا كان ترامب جادًا، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد حرب تجارية وانتعاش التضخم، وفي النهاية قد يؤدي إلى خسائر لسوق الأسهم.



قالت شركة نيد ديفيس للأبحاث في توقعاتها لعام 2025: "إن الاضطرابات في جانب العرض، بما في ذلك التعريفات الجمركية والترحيل الجماعي، تشكل مخاطر سلبية على النمو ومخاطر إيجابية على التضخم".

ولكن إذا سعى ترامب إلى استراتيجية تجارية أكثر اعتدالًا، وإذا ركز بدلًا من ذلك على تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، فإن الإدارة القادمة قد تكون في نهاية المطاف داعمًا قويًا للأسهم في عام 2025.



ترامب والبنك الاحتياطي الفيدرالي

أكد ترامب وجهة نظره بأنه لن يسعى إلى استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قبل انتهاء ولايته في عام 2026، في نفس الوقت، يسير البنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق لمواصلة خفض أسعار الفائدة.



ولكن إذا قام ترامب بتنفيذ سياساته مثل التعريفات الجمركية والترحيل الجماعي سينتهي الأمر إلى ارتفاع التضخم، ومن المرجح أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة رفع أسعار الفائدة ويعود إلى موقف متشدد.



في نهاية المطاف، يريد سوق الأسهم أن يرى أسعار الفائدة تنخفض، ولا يزال يعتمد على أن يكون هذا هو الحال في عام 2025، يعتقد الكثير من الخبراء أن الوضع الحالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي سليم لسوق الأسهم مما يعني أن البنك سيعزز الأسواق في العام المقبل من خلال تخفيف السياسة النقدية، ولكن عند حدوث أي صدمة لتوقعات سعر الفائدة في العام القادم ستؤدي إلى إرباك توقعات الخبراء بشأن الأسواق وزيادة الضغوط الهبوطية على أسعار الأسهم.



الذكاء الاصطناعي

لم يتباطأ الضجيج حول الذكاء الاصطناعي في عام 2024، حيث شهدت الأسهم المرتبطة بالقطاع المزيد من المكاسب الكبيرة، فقد ارتفعت أسهم شركة نيفادا بنسبة 170% حتى الآن بعد أن تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023، في حين ارتفعت أسهم AI Trades الأخرى، بما في ذلك Palantir وVertiv وBroadcom بنسبة 329% و159% و93% على التوالي.



ولكن لكي يستمر ذلك، يحتاج المستثمرون إلى رؤية مكاسب كبيرة في الإيرادات والأرباح من الشركات التي لديها استثمارات كثيفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذا لم تتحقق العائدات على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فقد ينضب الإنفاق على شرائح الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركات مثل Nvidia وBroadcom فجأة.



بالإضافة إلى ذلك، هناك أمل في أن يؤدي ازدهار الإنتاجية المدفوع بتبني الذكاء الاصطناعي إلى رفع الاقتصاد بأكمله، وإذا لم يحدث ذلك في عام 2025 فقد يؤدي ذلك إلى صدمة تقلب لقطاع التكنولوجيا الذي كان يقود سوق الأسهم بأكمله إلى الارتفاع على مدى العامين الماضيين.



المستهلك والاقتصاد والأرباح

ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للأسواق على مدى العامين الماضيين هو القوة الدائمة للاقتصاد والاستمرار في تجنب الركود.



كان خبراء الاقتصاد والاستراتيجيون مقتنعين بأن الركود الاقتصادي وشيك في عامي 2023 و2024، وبدلاً من ذلك، ازدهر الاقتصاد، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تقترب من 3% وهو أعلى من المعدل قبل جائحة كوفيد 19 مباشرة.



لكي ترتفع سوق الأسهم مرة أخرى في العام المقبل، فإن المرونة المستمرة في أرباح المستهلك والاقتصاد والشركات أمر لا بد منه.



وقال بنك يو بي إس في مذكرة توقعاته: "سيتم دعم هدفنا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ديسمبر 2025 المتمثل في 6600 نقطة من خلال النمو الاقتصادي القوي"، وقد تردد صدى هذا التفكير لدى جميع الاستراتيجيين تقريبًا في توقعاتهم لعام 2025.



إذا كان للأسهم أن تحافظ على ارتفاع الأسعار، فلا يمكن للاقتصاد أن ينهار، وطالما ظل المستهلك صامدًا فيجب أن يكون الإبحار سلسًا نسبيًا للأصول الخطرة.



يأتي الجانب الآخر من هذا الرأي من أحد المتشائمين في وول ستريت الذي يعتقد أن سياسات ترامب قد تقلب الميزانيات العمومية للمستهلكين من خلال إشعال حرب تجارية ودفع التضخم إلى الارتفاع.



هل التضخم المتزايد سيشكل تحديًا للأسهم؟

يبدو أن الولايات المتحدة تتحول من عصر التضخم المتراجع في ظل اقتصاد مستقر، إلى عصر ترتفع فيه ضغوط الأسعار جنبًا إلى جنب مع النمو، حيث تظهر البيانات الأخيرة أن التضخم بدأ يرتفع مرة أخرى مما يشكل تحديًا لتوقعات المستثمرين لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكاسب سوق الأسهم، لهذا يوصي بنك مورجان ستانلي بأقصى قدر من التنوع بين الأسهم والسندات والأصول الحقيقية وصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة.



كانت إحدى السمات المميزة للسنوات الخمس عشرة الماضية في أسواق الأسهم الأمريكية هي الاعتقاد بين العديد من المستثمرين بأن الولايات المتحدة تعمل في عالم معولم من التضخم المتراجع والنمو الاقتصادي المستقر، وقد جاء هذا الاتجاه "الانكماشي" للنمو مع انخفاض أسعار الفائدة وأرباح الشركات القوية وثقة المستهلك القوية مما دعم تقييمات الأسهم.



ولكن هل تعكس هذه النظرة الواقع؟ على عكس السرد الشائع في الأسواق، تعتقد لجنة الاستثمار العالمية في مورجان ستانلي أننا الآن أكثر عرضة للعيش في عالم "تضخمي"، حيث قد تحفز السياسة الحكومية النمو الاقتصادي ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تأجيج التضخم مما يشكل مخاطر على الأسهم.



ولكن يبدو أن المستثمرين في الأسهم لم يتبنوا هذا الرأي بعد، ففي منتصف ديسمبر كانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 100% تقريبًا بأن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهو ما يعكس التوقعات بأن التضخم سوف يستمر في التباطؤ في حين يظل النمو قويًا، ورغم أن البنك الاحتياطي قام بالفعل بهذا الخفض في السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر، إلا أن المستثمرين ما زالوا في حاجة إلى الانتباه إلى العديد من الإشارات "الإنعاشية".



فعليًا يبدو أن التضخم بدأ في الارتفاع: فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بمعدل سنوي بلغ 2.7% في نوفمبر وهو ما يمثل ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 3.3% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر وهو ما يفوق توقعات المحللين، وكل هذا على الرغم من حقيقة أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 20% منذ مارس وأسعار البنزين (وهي جزء كبير من ميزانيات المستهلكين في الولايات المتحدة) عند أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

ومن جهة أخرى، ارتفع التفاؤل بين الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بمقدار 8 نقاط في نوفمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق، يُعتقد أن مثل هذه القراءات تبشر بالخير لنوايا التوظيف والإنفاق الرأسمالي، إذا أخذنا ذلك على محمل الجد، فإنه يشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يقلق بشأن مرونة ظروف العمل، مما يحد من حافزه لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.



هذه ليست العلامات الوحيدة التي تشير إلى أن التحول الإنعاشي قد يكون جاريًا، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية المحفزة للنمو، يبدو أن اثنين من المحركات الرئيسية لانكماش التضخم في تراجع وهما العولمة والهجرة وهما يعملان على الحفاظ على انخفاض الأسعار من خلال زيادة المنافسة وتعزيز أسواق العمل، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تطوران رئيسيان آخران يعززان ثقتنا في هذا التغيير النموذجي.



لقد تفوق الذهب والفضة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام: ففي حين ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكي القياسي بنسبة ملحوظة بلغت 28% هذا العام، فقد اكتسبت المعادن النفيسة ارتفاعًا بنحو 30% و34% على التوالي، وعندما تتفوق الأصول الحقيقية مثل الذهب والفضة على الأسهم، فإن هذا يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون انعكاس التضخم.



ويبدو الاقتصاد أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة: على سبيل المثال، لم تفعل التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير لإنعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، حيث يمتلك غالبية أصحاب المساكن منازلهم أو يحتفظون برهن عقاري أقل من 4% في حين لا تزال أسعار الرهن العقاري الجديدة لمدة 30 عامًا أعلى بكثير من 6%، ويقيد هذا النوع من "عدم حساسية الأسعار" صناع السياسات في جهودهم لإدارة ضغوط الأسعار أو دعم النمو الاقتصادي من خلال أدوات مثل رفع أسعار الفائدة وخفضها، إن التفاوتات الهائلة في الدخول تؤدي إلى تفاقم التحدي، فالأسر الأكثر ثراءً والشركات الأكبر حجمًا لديها المزيد من النقود لإنفاقها وتتمتع بنفوذ أكبر على الاقتصاد وتتمتع بدخل أكبر من أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يحفز الإنفاق ويحفز التضخم.



التداعيات على المحفظة

في عام 2025، من غير المرجح أن نشهد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الانكماشي المتسارع، ونعتقد أن النمو سوف يخيب الآمال أولًا، وسوف تكون إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي الإضافية مقيدة وهو ما قد يفتح الباب أمام "الركود التضخمي"، حيث يتعثر الاقتصاد مع استمرار التضخم.



يتعين على المستثمرين أن يفكروا في التخلص من التركيزات الكبيرة في محافظهم الاستثمارية على أسهم التكنولوجيا الضخمة المدرجة ضمن قائمة "السبعة العظماء" وغيرها من الأسهم التي حققت أداءً أفضل من "صفقة ترامب" الأخيرة، ومن المرجح أن تسفر ديناميكية السياسات في العام المقبل عن زعامة سوقية جديدة.



ويفضل العديد من الخبراء الاستثمار في الشركات المالية والطاقة والعقارات السكنية والشركات المصنعة للسلع الصناعية والاستهلاكية التي تركز على السوق المحلية، ويبدو أن الرعاية الصحية أصبحت الآن في ذروة البيع أيضًا مما يمثل نقطة دخول جذابة للمستثمرين.



ويتعين على المستثمرين على المدى الطويل التركيز على إعادة التوازن في محافظهم الاستثمارية والسعي إلى تحقيق أقصى قدر من التنوع بين الأسهم والسندات والأصول الحقيقية وصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة.



