إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

MENAFN - Palestine News ) الخليل/ PNN- أصيب الليلة، شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب في قدمه بالرصاص الحي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، وأطلقت قنابل الغاز السام والإنارة، في وقت تواصل فيه إغلاق البلدة منذ أربعة شهور، وعمليات الاقتحام والمداهمات الليلية.