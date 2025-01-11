إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/ PNN- أصيب الليلة، شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب في قدمه بالرصاص الحي.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، وأطلقت قنابل الغاز السام والإنارة، في وقت تواصل فيه إغلاق البلدة منذ أربعة شهور، وعمليات الاقتحام والمداهمات الليلية.
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