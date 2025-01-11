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روسيا تقلص تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة

1/11/2025 2:04:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت واردات الولايات المتحدة من البالاديوم من روسيا بنسبة 20% في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.


تبين ذلك لوكالة نوفوستي، بعد دراسة بيانات ومعطيات الجمارك الأمريكية.


ووفقا للمعطيات المتوفرة، استوردت الولايات المتحدة البالاديوم من روسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بقيمة 861.9 مليون دولار، وهو رقم يقل بنسبة 20.2% عن الفترة نفسها من عام 2023.


وتدل الأرقام على أن هذه الأحجام، أخذت تتراجع وأصبحت عند أدنى مستوياتها اعتبارا من عام 2017.
وخلال ذلك، انخفض إجمالي حجم استيراد الولايات المتحدة للبلاديوم الروسي خلال الأشهر الـ11 إلى أقل من مليار دولار لأول مرة منذ ست سنوات. كان الحجم 924.7 مليون دولار في 2018 وبعد ذلك بات يتجاوز المليار دولار على مدى 6 سنوات والآن تراجع مجددا إلى ما دون مليار دولار.


احتلت روسيا المركز الأول في تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة خلال أحد عشر شهرا. وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضا جنوب إفريقيا - 807.2 مليون دولار، وكوريا الجنوبية - 92.9 مليون دولار، وبلجيكا - 78.8 مليون دولار، وإيطاليا - 34.5 مليون دولار.

RT

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