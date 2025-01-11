البيت الأبيض: بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء خطاب وداع للأمة من المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل، قبل خمسة أيام من أداء دونالد اليمين الدستورية.



وستكون تصريحات الرئيس في الساعة الثامنة مساءً آخر فرصة مهمة بالنسبة له للتحدث إلى الأميركيين والعالم قبل مغادرة منصبه في ظهر يوم 20 يناير (كانون الثاني). ويعقب هذا الخطاب خطاب آخر يوم الاثنين من وزارة الخارجية، حيث سيلقي خطابًا يركز على إرث سياسته الخارجية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين في وقت سابق يوم الجمعة، إن بايدن سيلقي الضوء على ((أكثر من 50 عامًا من عمله كمسؤول حكومي)).

الشرق الاوسط