الطاقة: التعرفة المرتبطة بالزمن الخيار الأفضل لمعالجة اختلال الطل

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن هو الخيار التنظيمي الأفضل في معالجة اختلال الطلب على الطاقة، والذي كان له آثاره الاقتصادية على شركة الكهرباء الوطنية.

وتعرف "التعرفة المتربطة بالزمن"، وفقا للوزارة، بأنها التغيرُ في سعر الكيلو واط ساعة من الكهرباء بناءً على أوقات اليوم) صباح، ظهيرة، مساء (أو فصول السنة) صيف، شتاء (بحيث تكون التعرفة مرتفعة في أوقات الذروة )، الأحمال الكهربائية عالية ومنخفضة خارجها، وهو ما يتيح للمستهلك التحول في استخدام الكهرباء من

الفترات الأعلى تعرفة إلى الفترات الأقل تعرفة.

ومن الأمثلة على ذلك، فإن قيمة الاستهلاك الحالي للقطاع الصناعي المتوسط تقدر بنحو 81.8 مليون دينار شهريا، وفي حال نقل 25 % من الاستهلاك إلى خارج فترة الذروة تصبح قيمة الاستهلاك نحو 79.4 مليون دينار أي بوفرة 2.4 مليون دينار.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الكبير، فإن معدل قيمة استهلاكه الحالي نحو 20.9 مليون دينار، ستنخفض إلى نحو 20.5 مليون دينار في حال نقل الاستهلاك إلى خارج الذروة بوفر 0.4 مليون دينار، وقطاع الاتصالات ينخفض استهلاكه من 7.3 مليون دينار إلى 7.2 مليون دينار بوفر 0.1 مليون دينار.

وبدأت الحكومة اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن والموزعة على 4 فترات، على القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.

وقالت الوزارة إن من فوائد التعرفة المرتبطة بالزمن المرونة في تشغيل المنظومة الكهربائية، حيث تتيح للمشتركين إمكانية إزاحة الأحمال الكهربائية والتحكم المباشر في الاستهلاك من خلال توزيعه على فترات مختلفة. فمثلا يمكن للمصانع تجنب التعرفة المرتفعة من خلال تشغيل خطوط الإنتاج خارج أوقات الذروة حينما تكون التعرفة منخفضة إضافة الى التنويع في ورديات العاملين والذي يعطي مرونة أكثر للتركيز على أوقات الإنتاج.

وقالت الدراسة إن فترات الذروة تشكل عبئا اقتصاديا على مشغلي شبكات الكهرباء، وأن تكلفة إنتاج الكهرباء في فترات الذروة أعلى مما يدفعه المستهلكون، وذلك نتيجة لتشغيل مولدات إضافية يرافقها التوليد الاحتياطي للكهرباء والتي تمثل طاقة ضائعة غير مستغلة يتحمل تكلفتها شركات توليد الكهرباء والمستهلك النهائي، لذلك فإن تطبيق التعرفة المتغيرة المرتبطة بالزمن، بحيث تكون مرتفعة في أوقات الذروة تساعد على تغطية جزء من تكاليف الإنتاج وتقليل الخسائر.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع الأحمال الكهربائية يرافقه الحاجة إلى بناء محطات جديدة باهظة الثمن، وحيث إن فترات الذروة تكون عادة لساعات محدودة فقط خلال السنة، فإن الاستثمار في بناء محطات جديدة سيكون لغايات تغطية أحمال محددة ولفترة معينة، ولن يعود بالفائدة المرجوة أو المتوقعة، ولذلك فإن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يعمل على إزاحة الأحمال والتقليل من فترات الذروة، والذي بدوره يؤجل الاستثمار في بناء محطات جديدة لتغطية هذه الزيادة المحدودة وقت الذروة.

ويسُاعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على توجيه المستهلكين بالاستفادة من هذه المصادر بشكل مباشر بدلا من إعادتها إلى الشبكة الكهربائية مما يساعد في تحسين شكل منحنى الطلب وتشغيل النظام الكهربائي بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى تجنب الاستهلاك في أوقات الذروة، مما يساعد على تحسين شكل منحنى الطلب وتشغيل النظام الكهربائي بشكل أكثر كفاءة.

وبالنسبة لتنظيم الشحن الكهربائي، قالت الوزارة إن امتلاك العديد من المواطنين للمركبات الكهربائية، والاعتماد عليها بدلا من المركبات التقليدية العاملة بالوقود، أدى إلى زيادة ملحوظة في الأحمال الكهربائية نتيجة الحاجة إلى شحن المركبات، وهذا بدوره أدى إلى تغيير في سلوك الاستهلاك الكهربائي الذي يقرأه مشغل الشبكة، مما يؤثر على التوقع المستقبلي ما بين التشغيل والاستهلاك، وتسُاعد التعرفة المرتبطة بالزمن بتنظيم عملية الشحن وتجنب الشحن خلال فترات الذروة قدر الإمكان.