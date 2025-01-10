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اليرموك تصدر العدد الأول من نشرتها الإلكترونية لحصاد العام 2024 بالإنجليزية

1/10/2025 10:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت جامعة اليرموك العدد الأول من نشرتها السنوية الإلكترونية باللغة الإنجليزية للعام 2024 ضمن خطتها الاستراتيجية، للتعريف بإنجازاتها العلمية ونشاطاتها داخل المملكة وخارجها.
وبحسب بيان للجامعة اليوم الجمعة، تضمن العدد، كلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، عبر فيه عن فخره بالإنجازات والأنشطة المميزة التي جعلت من العام 2024 عاما تحوليا في الجامعة، حيث تشرفت الجامعة بتكريم جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنحه إذاعة "يرموك اف ام" ميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لمساهمتها المستمرة في التميز الإعلامي.
وأشار مساد إلى استحداث جامعة اليرموك 11 برنامجا أكاديميا جديدا في العام 2024، في مجالات ذات طلب عال من سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، كما عززت الجامعة من مهارات اللغة الإنجليزية في جميع البرامج، وطرحت حزما متعددة للغات تشمل الفرنسية، التركية، الإسبانية، الصينية، والألمانية، لإعداد الطلبة للنجاح في عالم مترابط متزايد، لافتا إلى أن الجامعة وخلال السنوات الثلاث الماضية، طرحت 30 برنامجا جديدا.
وعبر مساد عن فخره بتفعيل الجامعة، ريادة الأعمال والابتكار "بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الأكاديمية واللامنهجية، مما يعزز ثقافة الإبداع والتفكير المستقبلي"، مشيرا إلى تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية واعتماد 14 برنامجا أكاديميا من مؤسسات دولية، بما يعكس التزام الجامعة الراسخ بالجودة والتميز.
كما وتضمن العدد، مجموعة من الأخبار والنشاطات لمختلف كليات الجامعة العلمية والصحية والإنسانية.








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