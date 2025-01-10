لأول مرة.. هجوم إسرائيلي أمريكي بريطاني مشترك على أهداف في اليمن

MENAFN - Palestine News ) صنعاء /PNN–شنت إسرائيل مع الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، هجومًا مشتركًا، لأول مرة، على أهداف في اليمن، في صنعاء وعمران شمال والحديدة غربي البلاد.

ووفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، استهدفت مقاتلات“العدوان الثلاثي” بـ12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، فيما استهدفت محيط ميدان السبعين مكان التظاهرة الأسبوعية المناصرة لغزة في صنعاء، وكذلك محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات استهدفت بست غارات ميناء الحديدة وسلسلة من الغارات ميناء رأس غربي البلاد.

وجددّت حكومة“أنصار الله” (الحوثيون)“أن أي عدوانٍ على اليمن لن يمر دون عقاب، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على الدفاع عن اليمن”.

وقالت في بيان:“وبينما كان يشهد ميدان السبعين بصنعاء توافداً جماهيرياً مليونياً هائلاً من أبناء شعبنا العزيز، للمشاركة في المظاهرة الأسبوعية المُساندة لغزة والمنددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على إخوانهم في الشعب الفلسطيني الأعزل، شن الأعداء الإسرائيليون والأمريكيون والبريطانيون هجومًا مشتركًا على بلدنا”.

وأشار البيان إلى“أن مناطق مُحيطة بميدان السبعين ومحطة حزيز الكهربائية في محافظة صنعاء، تعرضت لعدد من الغارات الجوية”.

وأضاف:“وخلال الظهيرة، كان العدوان الإسرائيلي، الأمريكي والبريطاني المشترك شن 12 غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فيما شن بالتزامن مع الغارات على صنعاء ست غاراتٍ على ميناء الحديدة وسلسلةً غارات على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة”.

في السياق، أعلنت جماعة“أنصار الله” (الحوثيون) تنفيذ عدةَ عملياتٍ عسكريةٍ خلال الـ48 الساعة الماضية، كان أبرزَها استهدافُ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ“يو أس أس هاري ترومان” وعددٍ من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في منطقةِ شمالي البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

وأوضح المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، في بيان تلاه أمام التظاهرة والاحتشاد الأسبوعي

المناصر لغزة بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، أن العملية“نجحتِ في إفشالِ هجومٍ جويٍّ جديدٍ ضدَّ بلادِنا انطلاقاً من تلك الحاملةِ التي أُجبرتْ مع القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها على مغادرةِ منطقةِ شمالي البحرِ الأحمر”.

وأضاف أنهم نفذوا الخميس“عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنتْ من الوصولِ إلى أهدافها بنجاحٍ”.

وأكدّ أن قواتهم“مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، قد قال، الخميس، إن“سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق”.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 12 يناير 2024 غارات وضربات صاروخية على أهداف في اليمن تقولان إنها للحوثيين بهدف إعاقة عملياتهم الحربية المساندة لغزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.