ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات زيادة الطلب لأغراض التدفئة - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من توقعات زيادة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة بسبب برودة الطقس.
زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 0.51% أو 39 سنتاً إلى 77.31 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.51% أو ما يعادل 38 سنتاً إلى 74.30 دولار للبرميل.
يعد خام برنت مرتفعاً بنحو 6% على مدار الأسابيع الثلاثة التي تنتهي في العاشر من يناير، فيما حقق الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 7% خلال نفس الفترة.
ويرى محللو“جيه بي مورجان” أن السبب في ذلك يرجع إلى تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات إثر تشديد العقوبات -الأمريكية على النفط الروسي والإيراني- فضلاً عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بمناطق عدة من أوروبا والولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.
إذ تتوقع هيئة الأرصاد الأمريكية انخفاض درجات الحرارة دون المتوسط في المناطق الشرقية من الدولة، في حين شهدت أجزاء في أوروبا موجات من الصقيع بالآونة الأخيرة بحسب الوكالة.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076407
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