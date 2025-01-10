ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات زيادة الطلب لأغراض التدفئة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمركزى الصينى يعلق عمليات شراء السندات الحكومية الأسهم اليابانية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من توقعات زيادة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة بسبب برودة الطقس.

زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 0.51% أو 39 سنتاً إلى 77.31 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.51% أو ما يعادل 38 سنتاً إلى 74.30 دولار للبرميل.

يعد خام برنت مرتفعاً بنحو 6% على مدار الأسابيع الثلاثة التي تنتهي في العاشر من يناير، فيما حقق الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 7% خلال نفس الفترة.

ويرى محللو“جيه بي مورجان” أن السبب في ذلك يرجع إلى تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات إثر تشديد العقوبات -الأمريكية على النفط الروسي والإيراني- فضلاً عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بمناطق عدة من أوروبا والولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.

إذ تتوقع هيئة الأرصاد الأمريكية انخفاض درجات الحرارة دون المتوسط في المناطق الشرقية من الدولة، في حين شهدت أجزاء في أوروبا موجات من الصقيع بالآونة الأخيرة بحسب الوكالة.

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