Friday, 10 January 2025 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره

1/10/2025 5:05:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.


وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في خدمة لبنان الشقيق وشعبه العزيز، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.


وأعاد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، وتحقيق الازدهار لشعبه.

MENAFN10012025000208011052ID1109075936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث