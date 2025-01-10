الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.



وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في خدمة لبنان الشقيق وشعبه العزيز، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وأعاد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، وتحقيق الازدهار لشعبه.