فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد السبت.. من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد السبت.. من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا
التاريخ
1/10/2025 2:04:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة حوفا الوسطية ومبنى بلدية حوفا بلواء الوسطية غدا السبت.
وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
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