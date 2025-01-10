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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد السبت.. من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا

1/10/2025 2:04:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة حوفا الوسطية ومبنى بلدية حوفا بلواء الوسطية غدا السبت.


وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

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