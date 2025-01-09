إيران تهنئ جوزيف عون وتأمل أن تؤدي رئاسته إلى تعزيز وحدة اللبنانيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 9 - 1 (كونا) -- هنأت إيران العماد جوزيف عون بانتخابه اليوم الخميس رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية وأعربت عن تمنياتها له بالنجاح في مهمته وأن يؤدي انتخابه إلى تعزيز الوحدة بين أطياف الشعب اللبناني.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان عن أمل بلاده في أن يؤدي انتخاب الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون "الذي جاء نتيجة توافق معظم الجماعات والأحزاب اللبنانية إلى تعزيز الوحدة والانسجام الداخلي في لبنان وتسهيل مسار التطور والعمران فيه".
كما عبر بقائي عن تمنياته في أن يجتاز لبنان التحديات والمشكلات التي تواجهه اقتصاديا وإعادة اعمار ما خربه العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على وحدة وسيادة البلد أمام التهديدات والأطماع الإسرائيلية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن استعداد طهران لتوسيع علاقاتها مع الحكومة اللبنانية في شتى المجالات.
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم في موقع الرئاسة أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية)
م و / ه س ص
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