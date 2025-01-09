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إيران تهنئ جوزيف عون وتأمل أن تؤدي رئاسته إلى تعزيز وحدة اللبنانيين

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 9 - 1 (كونا) -- هنأت إيران العماد جوزيف عون بانتخابه اليوم الخميس رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية وأعربت عن تمنياتها له بالنجاح في مهمته وأن يؤدي انتخابه إلى تعزيز الوحدة بين أطياف الشعب اللبناني.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان عن أمل بلاده في أن يؤدي انتخاب الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون "الذي جاء نتيجة توافق معظم الجماعات والأحزاب اللبنانية إلى تعزيز الوحدة والانسجام الداخلي في لبنان وتسهيل مسار التطور والعمران فيه".
كما عبر بقائي عن تمنياته في أن يجتاز لبنان التحديات والمشكلات التي تواجهه اقتصاديا وإعادة اعمار ما خربه العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على وحدة وسيادة البلد أمام التهديدات والأطماع الإسرائيلية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن استعداد طهران لتوسيع علاقاتها مع الحكومة اللبنانية في شتى المجالات.
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم في موقع الرئاسة أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية)

م و / ه س ص



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