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أفضل الوجبات الصحية في 2025

1/9/2025 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت دراسة أمريكية مجموعة من الوجبات الصحية التي يُنصح بتناولها للحفاظ على الصحة في العام الجديد. وقد تم نشر هذه النصائح من قبل خبراء التغذية في الموقع الإلكتروني الأمريكي US News & World Report.
الوجبة المتوسطية:
تشمل الأطعمة الغنية بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات وزيت الزيتون.
يُنصح بتناول كميات معتدلة من منتجات الألبان، البيض، لحوم الدجاج والمأكولات البحرية.
تقليل اللحوم الحمراء، السكريات، الأطعمة المعالجة والدهون المشبعة.
وجبة DASH:
مصممة للمساعدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم.
تحتوي على أطعمة غنية بالبوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الألياف والبروتينات.
تشمل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.
تجنب الحلويات، المشروبات المحلاة، والأطعمة الغنية بالصوديوم.
الوجبة شبه النباتية (Flexitarian Diet):
تهدف هذه الوجبة إلى تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب.
تتضمن تناول مأكولات نباتية لمدة 5 إلى 7 أيام في الأسبوع، مع السماح بتناول اللحوم ليوم أو يومين.
وجبة MIND:
تهدف هذه الوجبة إلى الحفاظ على الوظائف العقلية مع تقدم العمر.
تشمل مجموعة متنوعة من الفواكه، وخصوصًا التوت، والخضروات الورقية، مع التركيز على الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.
يُسمح بتناول الأسماك والدواجن، مع تجنب الحلويات، الجبن، الأطعمة المقلية، والزبد.

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