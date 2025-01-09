أفضل الوجبات الصحية في 2025

(MENAFN
- Al Watan)
حددت دراسة أمريكية مجموعة من الوجبات الصحية التي يُنصح بتناولها للحفاظ على الصحة في العام الجديد. وقد تم نشر هذه النصائح من قبل خبراء التغذية في الموقع الإلكتروني الأمريكي US News & World Report.
الوجبة المتوسطية:
تشمل الأطعمة الغنية بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات وزيت الزيتون.
يُنصح بتناول كميات معتدلة من منتجات الألبان، البيض، لحوم الدجاج والمأكولات البحرية.
تقليل اللحوم الحمراء، السكريات، الأطعمة المعالجة والدهون المشبعة.
وجبة DASH:
مصممة للمساعدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم.
تحتوي على أطعمة غنية بالبوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الألياف والبروتينات.
تشمل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.
تجنب الحلويات، المشروبات المحلاة، والأطعمة الغنية بالصوديوم.
الوجبة شبه النباتية (Flexitarian Diet):
تهدف هذه الوجبة إلى تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب.
تتضمن تناول مأكولات نباتية لمدة 5 إلى 7 أيام في الأسبوع، مع السماح بتناول اللحوم ليوم أو يومين.
وجبة MIND:
تهدف هذه الوجبة إلى الحفاظ على الوظائف العقلية مع تقدم العمر.
تشمل مجموعة متنوعة من الفواكه، وخصوصًا التوت، والخضروات الورقية، مع التركيز على الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.
يُسمح بتناول الأسماك والدواجن، مع تجنب الحلويات، الجبن، الأطعمة المقلية، والزبد.
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