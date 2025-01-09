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رئيس جامعة الخليج العربي يبحث تعميق سبل التعاون مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين

1/9/2025 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬ممثلة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬غالب‭ ‬عطاطرة،‭ ‬ترافقها‭ ‬مساعدة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬السيدة‭ ‬إيونسو‭ ‬كانج،‭ ‬للتباحث‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببناء‭ ‬سياسات‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬وعملية‭ ‬صحية،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬إقامة‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وانتقالها‭ ‬قريبًا‭ ‬إلى‭ ‬فرع‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بتميز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ورفاهية‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توطيد‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬المتخصصة‭ ‬لرفد‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬الصحية‭ ‬الجامعية،‭ ‬كما‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلها‭ ‬باستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المنظمة‭ ‬والجامعة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة‭.‬

وقد‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬ايضا‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله‭ ‬عدة‭ ‬محاور،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وبحث‭ ‬مستقل‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬وسبل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬صحية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الطلاب‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

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